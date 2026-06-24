นทท.อินเดียท็อป 3 รักภูเก็ต เติบโตต่อเนื่อง เน้นเที่ยวไม่ตั้งถิ่นฐาน
ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียยังคงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยปัจจุบันอินเดียติดอันดับ 1 ใน 3 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนภูเก็ตมากที่สุด และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวอินเดียเลือกเดินทางมาภูเก็ต มาจากความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะเที่ยวบินตรงจากหลายเมืองใหญ่ของอินเดียสู่จังหวัดภูเก็ต ประกอบกับมาตรการยกเว้นวีซ่าของรัฐบาลไทย ทำให้การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดต้นทุนในการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ภูเก็ตยังตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวอินเดียในหลายมิติ ทั้งชายหาดที่สวยงาม ธรรมชาติทางทะเล กิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างครบวงจร
ผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่า นักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนชั้นกลาง กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มครอบครัว ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย และสามารถกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงโรงแรมหรือธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังส่งต่อไปถึงร้านอาหาร ร้านค้าท้องถิ่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด รวมถึงธุรกิจบริการในชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต
สำหรับกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอินเดีย ได้แก่ การเล่นพาราเซลลิ่ง การล่องเรือท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบภูเก็ต การพักผ่อนริมชายหาด รวมถึงการท่องเที่ยวยามค่ำคืนในย่านซอยบางลา ซึ่งยังคงเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมองว่า หากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงรักษาความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง ตลาดอินเดียจะกลายเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตในระยะยาว
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวน นักท่องเที่ยวอินเดียจึงถูกมองว่าเป็น “ตลาดความหวัง” ของภูเก็ตในช่วงเวลานี้ และอาจมีบทบาทสำคัญต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคต
News1 รายงาน
ที่มา : Phuket Times