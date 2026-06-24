อึ้ง! ยึดยา "บ้า" เกือบ 7 ล้านเม็ด ย่านลาดพร้าว กลางกรุงเทพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งพักยาเสพติดขนาดใหญ่กลางกรุงเทพมหานคร สามารถตรวจยึดยาบ้าได้เกือบ 6.8 ล้านเม็ด พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย หลังขยายผลจากคดียาเสพติดรายสำคัญที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้
ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ชุดที่ 2 ร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ทหาร เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หลังพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบยาบ้าถูกซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ Hyundai H-1 และภายในบ้านพัก รวมของกลางประมาณ 6,794,000 เม็ด พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 3 คน
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นเชื่อว่าบ้านพักดังกล่าวถูกใช้เป็นจุดพักยาเสพติดขนาดใหญ่ เพื่อรอการกระจายเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
การตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการสกัดกั้นยาเสพติดก่อนหลุดรอดเข้าสู่ชุมชนและเยาวชนในหลายพื้นที่ของประเทศ
News1 รายงาน
เครดิตภาพและข้อมูล : มือปราบ ลุ่มน้ำโขง