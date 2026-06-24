แชร์ว่อน นักวิชาการตรวจสอบภายใน อบต.กระบี่ คะแนนสอบเกือบเต็ม ชาวเน็ตจับตาโยงคดีโกงสอบท้องถิ่น
กระแสขุดข้อมูลผู้สอบผ่านคดีสอบท้องถิ่นยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเพจ "ดาวแปดแฉก" ได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความระบุว่า
"ยินดีต้อนรับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน อบต.คลองเขม้า จังหวัดกระบี่ สอบได้คะแนนเกือบ 100 คะแนน"
พร้อมติดแฮชแท็ก
"ตอนนี้รถทัวร์กำลังแห่ชื่นชม"
โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ ท่ามกลางบรรยากาศที่สังคมกำลังจับตาการขยายผลคดีทุจริตสอบบรรจุบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งมีการจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องหลายระดับ
แม้เพจดาวแปดแฉกจะไม่ได้ระบุว่าบุคคลในภาพมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบ แต่การหยิบยกประเด็นคะแนนสอบที่สูงเป็นพิเศษขึ้นมาเผยแพร่ในช่วงเวลานี้ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อสงสัยจากชาวเน็ตจำนวนมาก
หลายความเห็นมองว่า เมื่อคดีโกงสอบกำลังถูกเปิดโปงอย่างต่อเนื่อง สังคมย่อมมีสิทธิ์ตั้งคำถามต่อผลสอบที่โดดเด่นผิดปกติ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่า การสอบได้คะแนนสูงเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานเชื่อมโยงกับการทุจริตได้ และไม่ควรตัดสินบุคคลจากกระแสในโลกออนไลน์
ทั้งนี้ ตำแหน่ง "นักวิชาการตรวจสอบภายใน" ถือเป็นตำแหน่งสำคัญในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ตรวจสอบระบบการเงิน การบริหารงบประมาณ และการควบคุมภายในของหน่วยงาน จึงทำให้ถูกจับตามองเป็นพิเศษจากสังคม
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานสอบสวน ไม่ว่าจะเป็น ป.ป.ช., ปปท., DSI หรือกระทรวงมหาดไทย ออกมายืนยันว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในโพสต์ของเพจดาวแปดแฉก มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแต่อย่างใด
แต่สิ่งที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจน คือความไม่ไว้วางใจของสังคมต่อระบบสอบแข่งขันภาครัฐ หลังการเปิดโปงขบวนการโกงสอบครั้งใหญ่ จนทำให้ทุกรายชื่อที่สอบได้คะแนนสูง และทุกผู้ที่ได้รับการบรรจุ กลายเป็นเป้าสายตาของสังคมโดยปริยาย
News1 รายงาน