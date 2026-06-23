อาจารย์อ๊อด ชนะคดีชั้นอุทธรณ์! ศาลยืนยกฟ้องคดี “เดชา” ฟ้องหมิ่นฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ “ดร.อ๊อด” อดีตอาจารย์และนักวิชาการด้านเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยผลคดีสำคัญผ่านการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก ภายหลังเดินทางไปรับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ศาลอาญามีนบุรี ในคดีที่ นายเดชา กิตติวิทยานันท์ หรือ “ทนายเดชา” เป็นโจทก์ฟ้องในข้อหาหมิ่นฯ
ดร.อ๊อด เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากข้อความที่ตนโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อประมาณ 4 ปีก่อน โดยมีการใช้คำว่า “ทนายจุ๊ก” ซึ่งฝ่ายโจทก์เห็นว่าเป็นการกล่าวถึงตนและทำให้ได้รับความเสียหาย จึงตัดสินใจดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นที่ผ่านมา ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะชี้ชัดว่าข้อความดังกล่าวหมายถึงโจทก์โดยตรง
ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ยกฟ้องคดีดังกล่าวเช่นกัน โดยพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าคำที่ถูกกล่าวอ้างนั้นเป็นการระบุตัวบุคคลไปยังโจทก์โดยเฉพาะ
ดร.อ๊อด ระบุว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญของการต่อสู้คดีครั้งนี้ คือการนำเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อศาล เพื่อแสดงให้เห็นว่าคำดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะชี้เฉพาะเจาะจงไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเป็นคำที่สามารถพบเห็นได้ในบริบทอื่นทั่วไป
“ประเด็นสำคัญอยู่ที่การพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงบุคคลใดโดยตรง และไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงโจทก์ได้อย่างชัดแจ้ง” ดร.อ๊อด กล่าวภายหลังรับฟังคำพิพากษา
ภายหลังศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนยกฟ้อง ดร.อ๊อด แสดงความพอใจต่อผลคดี พร้อมมองว่าคดีนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจในทางกฎหมาย โดยเฉพาะในคดีความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท ซึ่งต้องพิจารณาทั้งเรื่องเจตนา เนื้อหาของข้อความ และการระบุตัวบุคคลที่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจน
นักวิชาการรายนี้ยังเห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการทำความเข้าใจหลักกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ และหลักเกณฑ์การพิจารณาของศาลในคดีหมิ่นประมาท
ทั้งนี้ แม้ศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษายืนยกฟ้องแล้ว แต่กระบวนการทางกฎหมายยังเป็นสิทธิของคู่ความที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป
NEWS1 รายงาน