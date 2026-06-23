พลิกขยะเป็นหมื่นล้าน! หม่อมกรเปิดสูตรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
“ขยะไม่ใช่ภาระ แต่คือขุมทรัพย์ที่ถูกมองข้าม”
นี่คือหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่ หม่อมกร ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำเสนอระหว่างให้สัมภาษณ์กับ NEWS1 โดยชี้ว่า กรุงเทพมหานครกำลังสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลจากการบริหารจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ
หม่อมกร เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังคงใช้งบประมาณจำนวนมากในการกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบและขนส่งไปกำจัดในพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งที่ขยะจำนวนมากสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้
“วันนี้เราจ่ายเงินเพื่อกำจัดขยะ แต่จริงๆ แล้วขยะสามารถสร้างรายได้ให้เมืองได้ ถ้าบริหารจัดการอย่างถูกวิธี” หม่อมกรกล่าว
เจ้าตัวระบุว่า แนวทางที่ตนต้องการผลักดันคือการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ผ่านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าขยะสมัยใหม่ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะสะสมแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งกำลังกลายเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจสีเขียวทั่วโลก โดยหลายประเทศนำมาใช้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
หม่อมกร มองว่า หากกรุงเทพมหานครสามารถบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยก การรีไซเคิล และการผลิตพลังงานจากขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถเปลี่ยนภาระงบประมาณให้กลายเป็นแหล่งรายได้ของเมืองได้ในระดับหลายพันล้านบาทต่อปี
“แทนที่จะเสียเงินออกไปกับการฝังกลบ เราควรเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นพลังงาน เปลี่ยนต้นทุนให้เป็นรายได้ และนำเงินกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” หม่อมกรกล่าว
เจ้าตัวยังเสนอว่า รายได้ที่เกิดขึ้นจากระบบบริหารจัดการขยะสมัยใหม่ ควรถูกนำกลับมาพัฒนาบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับโรงพยาบาลในสังกัด กทม. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน การดูแลผู้สูงอายุ และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
หม่อมกร ยังตั้งข้อสังเกตว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรจำนวนมาก และผลิตขยะหลายพันตันต่อวัน แต่กลับยังไม่สามารถเปลี่ยนทรัพยากรเหล่านี้ให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ขณะที่หลายเมืองชั้นนำของโลกสามารถนำขยะมาใช้ผลิตพลังงานและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นได้สำเร็จมาแล้ว
“ขยะไม่ควรเป็นแค่สิ่งที่ต้องเอาไปทิ้ง แต่ต้องเป็นทรัพยากรที่สร้างประโยชน์กลับคืนสู่ประชาชน” หม่อมกรกล่าว
ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่หม่อมกรต้องการผลักดัน หากได้รับโอกาสเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อว่าการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยทั้งลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มรายได้เมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ไปพร้อมกัน
NEWS1 รายงาน