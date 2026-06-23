หม่อมกรไม่แคร์โพล! ประกาศสู้ศึกผู้ว่าฯ กทม. จนนาทีสุดท้าย
แม้ผลสำรวจความคิดเห็นจากหลายสำนักจะยังไม่จัดให้ชื่อของ “หม่อมกร” อยู่ในกลุ่มตัวเต็งของศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้กังวลกับตัวเลขโพล พร้อมประกาศเดินหน้าหาเสียงและสู้ศึกเลือกตั้งจนถึงวินาทีสุดท้าย
หม่อมกร เปิดเผยระหว่างให้สัมภาษณ์กับ NEWS1 ว่า ผลสำรวจเป็นเพียงตัวอย่างของประชาชนบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้สะท้อนภาพรวมทั้งหมดของคนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะเมื่อการสำรวจส่วนใหญ่อาศัยกลุ่มตัวอย่างเพียงไม่กี่ร้อยคน
“อย่างน้อยยังมีชื่อเราอยู่ในผลสำรวจ แสดงว่ายังมีคนรู้จักและติดตามเราอยู่ ส่วนตัวผมลงพื้นที่จริงในหลายเขต ได้รับการตอบรับดีมาก มีประชาชนเข้ามาทักทายและให้กำลังใจตลอด” หม่อมกรกล่าว
เจ้าตัวยังยืนยันว่า เป้าหมายของการลงสมัครไม่ได้อยู่ที่การสร้างกระแสหรือการแข่งขันทางการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง หลังมองว่าหลายปัญหาสำคัญยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
หม่อมกร ระบุว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา คนกรุงเทพฯ ยังต้องเผชิญปัญหาเดิมซ้ำๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรติดขัด ฝุ่น PM2.5 น้ำท่วม ขยะล้นเมือง และข้อครหาเรื่องการทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงมาต่อเนื่องแต่ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
“ถ้าทุกอย่างดีขึ้นจริง ทำไมคนกรุงเทพฯ ยังบ่นเรื่องเดิมอยู่ทุกวัน” หม่อมกรตั้งคำถาม พร้อมระบุว่ากรุงเทพฯ อาจเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ แต่ในมุมของการอยู่อาศัยยังมีหลายเรื่องที่ต้องเร่งปรับปรุง
นอกจากนี้ หม่อมกร ยังสะท้อนมุมมองว่ากรุงเทพฯ กำลังสูญเสียโอกาสในการแข่งขันกับมหานครชั้นนำของเอเชีย ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเห็นว่าหลายเมืองที่เคยตามหลังกรุงเทพฯ สามารถพัฒนาแซงหน้าไปได้แล้ว
เจ้าตัวยังยกตัวอย่างแนวคิดการบริหารเมืองที่ต้องการผลักดัน หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการนำขยะมาแปรรูปเป็นพลังงาน การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต การพัฒนาระบบจัดการน้ำท่วม การเพิ่มพื้นที่ซับน้ำตามธรรมชาติ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อย่างไรก็ตาม หม่อมกร ยืนยันว่า ไม่ว่าผลสำรวจจะออกมาในทิศทางใด ตนจะยังคงเดินหน้าพบประชาชนและนำเสนอนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนในวันเลือกตั้ง ไม่ใช่ตัวเลขจากโพล
“ตราบใดที่คนกรุงเทพฯ ยังอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง ผมก็พร้อมจะสู้จนถึงวันสุดท้าย” หม่อมกรกล่าวทิ้งท้าย
NEWS1 รายงาน