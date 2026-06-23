สนธิตั้งคำถาม! The Standard รับอีเวนต์รัฐต่อเนื่อง กระทบความเป็นอิสระสื่อหรือไม่?

ไม่เลือกงานไม่ยากจน! “น่าชื่นชม” The Standard รับอีเวนต์รัฐบาลฉ่ำๆ
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ดำเนินรายการ Sondhi Talk กล่าวพาดพิงถึงสำนักข่าว The Standard ระหว่างการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและสื่อมวลชน โดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของสื่อรายดังกล่าวในการรับงานอีเวนต์จากหน่วยงานภาครัฐ แม้ในอดีตจะถูกมองว่ามีจุดยืนทางการเมืองแตกต่างจากพรรคภูมิใจไทยก็ตาม
นายสนธิอ้างว่า ภายหลังจากที่สื่อบางรายถูกลดบทบาทหรือไม่ได้รับงานอีเวนต์จากภาครัฐเหมือนในอดีต งานจำนวนหนึ่งกลับตกไปอยู่ในมือของ The Standard มากขึ้น พร้อมยกตัวอย่างงาน The Listening Forum ซึ่งมีบุคคลสำคัญทางการเมืองเข้าร่วม และมี The Standard ทำหน้าที่เป็นผู้จัดงาน
เจ้าตัวมองว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจสามารถทำให้ความขัดแย้งหรือจุดยืนทางการเมืองที่เคยมีอยู่ลดความเข้มข้นลงได้ พร้อมตั้งคำถามว่า ในอนาคต The Standard จะยังคงตรวจสอบและนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานผู้ว่าจ้างได้อย่างเข้มข้นเช่นเดิมหรือไม่
นายสนธิยังระบุว่า การรับงานอีเวนต์จากภาครัฐไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย แต่สังคมมีสิทธิ์ตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระในการทำหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะเมื่อองค์กรสื่อมีบทบาททั้งในฐานะผู้ผลิตข่าวและผู้รับงานจากหน่วยงานภาครัฐในเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความเห็นและข้อสังเกตของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ที่นำเสนอผ่านรายการ Sondhi Talk ขณะที่ The Standard ยังไม่มีการชี้แจงต่อสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกกล่าวถึงดังกล่าว
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่อกับภาครัฐ รวมถึงการรับงานอีเวนต์หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของรัฐ ยังคงเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากสังคม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความโปร่งใส ความเป็นอิสระของสื่อ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำหน้าที่ตรวจสอบผู้มีอำนาจ
ข้อมูลจากรายการ Sondhi Talk
NEWS1 รายงาน