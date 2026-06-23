สะเทือนวงการสื่อ! ลือรัฐจับตา ผู้จัดการ-เนชั่น-มติชน หลังวิจารณ์นโยบายรัฐบาล

สะเทือนวงการสื่อ! ข่าวลือรัฐจับตา ผู้จัดการ-เนชั่น-มติชน หลังวิจารณ์นโยบายรัฐ
วงการสื่อมวลชนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังมีการกล่าวอ้างว่าฝ่ายการเมืองในรัฐบาลกำลังเฝ้าติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อ 3 กลุ่ม ได้แก่ เครือผู้จัดการ เครือเนชั่น และเครือมติชน ภายหลังสื่อเหล่านี้นำเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการสำคัญของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงผ่านรายการ Sondhi Talk โดย นายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งระบุว่ามีความพยายามจับตาสื่อบางสำนักเป็นพิเศษ หลังมีการวิพากษ์วิจารณ์โครงการ TH-AI Passport และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย
นายสนธิระบุว่า การนำชื่อของผู้จัดการ เนชั่น และมติชน มาเชื่อมโยงว่าเป็นกลุ่มสื่อที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนั้น เป็นเรื่องที่ขัดกับข้อเท็จจริงในแวดวงสื่อ เนื่องจากทั้งสามองค์กรมีประวัติการแข่งขันและจุดยืนทางบรรณาธิการที่แตกต่างกันมาโดยตลอด
ขณะเดียวกัน กรณีการประกาศยุติรายการ “เจาะลึกทั่วไทย” ของ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ทางช่อง 9 MCOT HD ก็ถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องแรงกดดันทางการเมือง แม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามีการแทรกแซงจากฝ่ายรัฐบาลก็ตาม
นอกจากประเด็นการจับตาสื่อแล้ว ยังมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประชาสัมพันธ์และงานอีเวนต์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการกล่าวอ้างว่างานบางส่วนที่เคยอยู่กับองค์กรสื่อรายเดิม ถูกเปลี่ยนไปยังผู้จัดงานรายอื่น จนเกิดคำถามถึงความโปร่งใสในการใช้งบประมาณภาครัฐและความสัมพันธ์ระหว่างภาคการเมืองกับธุรกิจสื่อ
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดดังกล่าวยังเป็นข้อมูลจากฝั่งผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ถูกพาดพิง ขณะที่ประเด็นดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจจากสังคม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเสรีภาพสื่อ การตรวจสอบอำนาจรัฐ และความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน
ข้อมูลจาก รายการสนธิเล่าเรื่อง และเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิ
NEWS1 รายงาน