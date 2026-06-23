แม่ค้าน้ำตาร่วง! ขายได้ 2,850 บาท เงินเข้าร้านจริงแค่ 1,163 บาท

แม่ค้าน้ำตาร่วง พึ่ง app เดลิเวอรี่ สุดท้ายโดนหักสารพัดได้กลับมาไม่ถึงครึ่ง
กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่รายละเอียดรายรับของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ โดยพบว่ายอดขายรวม 2,850 บาท แต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว ร้านค้าได้รับเงินสุทธิเพียง 1,163.69 บาท หรือคิดเป็นเพียง 40.8% ของยอดขายทั้งหมด
ตัวเลขดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวนมากที่ระบุว่า ปัญหาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ กลายเป็นภาระสำคัญที่กระทบต่อกำไรของร้าน โดยเฉพาะร้านขนาดเล็กและร้านอาหารครอบครัวที่ไม่มีอำนาจต่อรองทางการตลาด
จากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ พบว่ารายการหักเงินประกอบด้วยค่าบริการแพลตฟอร์ม ค่าการตลาด ค่าโปรโมชั่น ค่าส่วนลด และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวมกันเกือบ 1,700 บาท ทำให้ยอดเงินที่ร้านได้รับจริงเหลือไม่ถึงครึ่งของยอดขาย
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่งมองว่า ตัวเลขดังกล่าวต้องพิจารณารายละเอียดประกอบ เนื่องจากร้านค้าอาจเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทางการตลาดของแพลตฟอร์ม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าคอมมิชชันปกติ การเข้าร่วมแคมเปญเหล่านี้แม้จะช่วยเพิ่มยอดขาย แต่ก็ทำให้ต้นทุนของร้านเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ปัญหาที่กำลังถูกตั้งคำถามในขณะนี้ จึงไม่ใช่เพียงเรื่องการถูกหักค่าธรรมเนียม แต่เป็นคำถามสำคัญว่า ร้านอาหารรายย่อยยังมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าและบริหารต้นทุนของตนเองมากน้อยเพียงใด ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ผู้ประกอบการหลายรายยอมรับว่า แม้จะรู้ว่าการเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือแคมเปญการตลาดมีต้นทุนสูง แต่หากไม่เข้าร่วมก็อาจเสียโอกาสในการแข่งขัน เนื่องจากระบบแสดงผลของแพลตฟอร์มมักให้ความสำคัญกับร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทำให้ร้านจำนวนไม่น้อยต้องยอมแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อรักษายอดขายเอาไว้
ในอีกด้านหนึ่ง แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ได้กลายเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงลูกค้าของร้านอาหารยุคใหม่ โดยเฉพาะหลังพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ร้านอาหารจำนวนมากไม่สามารถปฏิเสธการพึ่งพาแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ แม้จะต้องแลกกับต้นทุนที่สูงขึ้นก็ตาม
คำถามที่กำลังถูกถกเถียงจึงไม่ใช่เพียงว่า "ร้านนี้ถูกหักเยอะเกินไปหรือไม่" แต่คือระบบเดลิเวอรี่ในปัจจุบันกำลังสร้างสมดุลที่เป็นธรรมระหว่างแพลตฟอร์ม ผู้บริโภค และผู้ประกอบการรายย่อยได้จริงหรือไม่
เพราะสุดท้ายแล้ว ยอดขาย 2,850 บาท แต่เงินเข้าร้านเพียง 1,163 บาท อาจไม่ใช่เรื่องของร้านใดร้านหนึ่ง หากแต่เป็นภาพสะท้อนของต้นทุนที่ผู้ประกอบการจำนวนมากกำลังเผชิญอยู่ทุกวัน
News1 รายงาน