ตะลึง หมอธวัชชัย
โพสต์ข้อความถึง
พลตำรวจเอกซาตานผู้อำพรางคดีน้องแตงโม
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อ นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาพาดพิงบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็น "พล.ต.อ.ซาตาน" พร้อมเชื่อมโยงไปถึงคดีการเสียชีวิตของ "แตงโม นิดา" ที่สังคมยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง
ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในช่วงค่ำที่ผ่านมา ก่อนถูกแชร์ต่อในวงกว้างและกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้ติดตามคดีจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเนื้อหาที่ นพ.ธวัชชัย นำเสนอ
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา นพ.ธวัชชัย ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ออกมาตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นเกี่ยวกับคดีแตงโมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน แนวทางการสืบสวน และข้อสงสัยที่ยังเป็นที่ถกเถียงในสังคม
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับการตั้งคำถามต่อข้อเท็จจริงในคดี และผู้ที่มองว่าการพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคดีที่ยังเป็นประเด็นอ่อนไหว ควรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ คดีการเสียชีวิตของแตงโม นิดา ยังคงเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง แม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแล้ว โดยตลอดช่วงที่ผ่านมา มีการนำเสนอข้อมูล มุมมอง และข้อสังเกตจากหลายฝ่ายสลับกันออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คดีดังกล่าวยังคงถูกจับตามองจากสังคมอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ นพ.ธวัชชัย เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นความเห็นและการนำเสนอข้อมูลของเจ้าตัว ขณะที่ข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวถึง ยังคงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจและการติดตามของสาธารณชนต่อไป
News1 รายงาน