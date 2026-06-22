วาสนา นาน่วม ชวนจับตา
เรือสินค้าจีนมีเครื่องหมาย
วัตถุ"อตร."ตูมตามได้ ขนเข้าเขมรถี่มาก
ความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชายังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิด ล่าสุด คุณวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร สำนักข่าว NEWS1 เปิดเผยข้อมูลในรายการ "ตัวจี๊ดปรี๊ดข่าว" โดยตั้งข้อสังเกตถึงเรือสินค้าต่างชาติที่เดินทางเข้าเทียบท่าในกัมพูชาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
คุณวาสนา ระบุว่า จากข้อมูลของแหล่งข่าวด้านความมั่นคง พบว่า มีเรือสินค้าจากจีนและอีกหลายประเทศเดินทางเข้ากัมพูชาอย่างสม่ำเสมอ โดยในเอกสารการขนส่งมีการระบุเครื่องหมายสินค้าในกลุ่ม "วัตถุอันตราย" หรือ Dangerous Goods ซึ่งเป็นหมวดสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษตามมาตรฐานการขนส่งระหว่างประเทศ
ประเด็นดังกล่าวทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากพบความถี่ของการขนส่งสินค้ากลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์เป็นสินค้าประเภทใดโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ สินค้าในหมวด Dangerous Goods ไม่ได้หมายถึงอุปกรณ์ด้านความมั่นคงเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงสารเคมีอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง วัตถุดิบทางการผลิต และสินค้าควบคุมพิเศษอีกหลายประเภทที่จำเป็นต้องมีการระบุสัญลักษณ์และมาตรการขนส่งเฉพาะ
คุณวาสนา ตั้งข้อสังเกตว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชายังคงมีประเด็นละเอียดอ่อนหลายด้าน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนและแนวทางการเจรจาระหว่างสองประเทศ
รายงานยังระบุว่า ฝ่ายไทยยังคงยืนยันแนวทางการพูดคุยผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ขณะที่กัมพูชายังคงมีแนวทางดำเนินการในอีกมิติหนึ่ง ส่งผลให้บรรยากาศทางการทูตในช่วงนี้ยังถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่า แม้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แต่ทุกความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การนำเข้าสินค้าควบคุมพิเศษ และกิจกรรมบริเวณชายแดน ยังคงเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรัฐจำเป็นต้องติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง
สำหรับข้อมูลที่ถูกนำเสนอในครั้งนี้ ยังไม่ใช่ข้อสรุปเกี่ยวกับประเภทสินค้าที่ถูกขนส่งเข้าสู่กัมพูชา แต่เป็นข้อมูลเชิงสังเกตการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังอยู่ในความสนใจของสาธารณชน
คำถามที่ยังรอคำตอบคือ สินค้าในเที่ยวเรือเหล่านั้นเป็นสินค้าประเภทใด และมีความเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้าติดตามต่อไป
NEWS1 รายงาน