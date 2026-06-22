ใจหายคุณแม่คุณลูก! ผ้าอ้อมจีน 3 แบรนด์ดังถูกตรวจพบสารปนเปื้อน เปิดคำถามใหญ่เรื่องความปลอดภัยสินค้าเด็ก
กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์จีนและลุกลามมาถึงประเทศไทย หลังมีรายงานจากสื่อจีนว่า มีการตรวจพบสาร "ฟอร์มาไมด์" (Formamide) ในผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป 3 แบรนด์ที่ได้รับความนิยมในตลาดจีน โดยสารดังกล่าวถูกจัดเป็นสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ ตับ และไต หากได้รับในปริมาณสูงหรือสัมผัสเป็นเวลานาน จนสร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองจำนวนมาก
รายงานระบุว่า แบรนด์ที่ถูกกล่าวถึงในการตรวจสอบครั้งนี้ ได้แก่ Huggies, Babycare และ ปี้ปาเป่าเป้ย (Beaba/Biba Baby ในการถอดเสียงภาษาจีน) โดยสื่อจีนอ้างผลการตรวจตัวอย่างสินค้าบางล็อตที่พบสารฟอร์มาไมด์ในระดับที่ถูกตั้งคำถามถึงความปลอดภัย ขณะที่ทั้ง 3 บริษัทได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงและยืนยันมาตรฐานการผลิตของตนเอง พร้อมระบุว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบอย่างเต็มที่
สิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ไม่ใช่เพียงการพบสารเคมีในผ้าอ้อมเด็ก แต่เป็นเพราะ "ฟอร์มาไมด์" เป็นสารที่มักถูกใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การผลิตกาว พลาสติก สารเคลือบ และกระบวนการทางเคมีบางชนิด โดยในหลายประเทศมีการควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีข้อมูลการศึกษาที่ชี้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์หากได้รับในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาระบุว่า การตรวจพบสารเคมีไม่ได้หมายความว่าจะก่ออันตรายในทันทีเสมอไป สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาระดับการปนเปื้อน ปริมาณการสัมผัสจริง และมาตรฐานความปลอดภัยที่แต่ละประเทศกำหนด เพราะสารเคมีหลายชนิดสามารถตรวจพบได้ในระดับต่ำมากจากกระบวนการผลิตโดยไม่จำเป็นต้องก่ออันตรายต่อสุขภาพในทางปฏิบัติ
กรณีดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลด้านความปลอดภัยของสินค้าเด็กที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ทั้งในยุโรปและหลายประเทศเคยมีการศึกษาที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในผ้าอ้อมเด็กหลายยี่ห้อ จนนำไปสู่การทบทวนมาตรฐานการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวดมากขึ้น
สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปไม่ได้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เหมือนยา เครื่องสำอาง หรือเครื่องมือแพทย์ แต่ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน มีฉลากภาษาไทยครบถ้วน มีแหล่งนำเข้าชัดเจน และหลีกเลี่ยงสินค้าที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริโภคมองว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ปกครองหันมาใส่ใจคุณภาพสินค้าเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่สัมผัสกับผิวหนังของเด็กโดยตรงตลอดหลายชั่วโมงในแต่ละวัน เพราะแม้จะยังไม่มีข้อสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับผลกระทบจากกรณีนี้ แต่ความโปร่งใสในการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ท่ามกลางกระแสความกังวลที่เกิดขึ้น คำถามสำคัญในเวลานี้จึงไม่ใช่เพียงว่า "ผ้าอ้อมยี่ห้อไหนปลอดภัยที่สุด" แต่คือระบบการตรวจสอบสินค้าเด็กในยุคการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน มีความเข้มแข็งเพียงพอหรือไม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคตัวน้อยที่ยังไม่สามารถปกป้องตัวเองได้
News1 รายงาน