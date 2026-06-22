เพจดังจุดกระแส ปกป้องภาคใต้! นัดรวมพลหยุด “ร่าง SEC” กล่าวหารัฐเปิดทางต่างชาติยึดทรัพยากรไทย
เครือข่ายภาคประชาชนภายใต้ชื่อ “SEC Watch” หรือเครือข่ายศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เชิญชวนประชาชนร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) โดยระบุว่ากฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยในการบริหารจัดการทรัพยากรและที่ดินของประเทศ พร้อมนัดรวมตัวติดตามสถานการณ์บริเวณทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
ในแถลงการณ์ SEC Watch ระบุว่า การสูญเสียอธิปไตยของประเทศในยุคปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้กำลังทางทหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเกิดขึ้นผ่านกลไกทางกฎหมายที่เปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามามีอำนาจเหนือทรัพยากรและพื้นที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
เครือข่ายดังกล่าวแสดงความกังวลว่า ร่างกฎหมาย SEC อาจเปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการถือครองและการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ทั้งเรื่องที่ดิน แหล่งน้ำ ทรัพยากรชายฝั่ง แร่ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการให้อำนาจพิเศษแก่หน่วยงานบริหารเขตเศรษฐกิจอาจกระทบต่อกลไกกำกับดูแลตามกฎหมายปกติ
กลุ่มผู้เคลื่อนไหวยังระบุว่า แม้การลงทุนจากต่างชาติจะเป็นเรื่องปกติในระบบเศรษฐกิจโลก แต่การออกแบบกฎหมายจำเป็นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และความมั่นคงทางทรัพยากรของประเทศเป็นสำคัญ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ SEC Watch อ้างข้อมูลว่า ร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อาจถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม จึงเป็นที่มาของการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาแสดงจุดยืนคัดค้าน
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสนับสนุนโครงการ SEC มองว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ โดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและการกำกับดูแลของรัฐ
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งข้อถกเถียงสำคัญระหว่างมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจกับข้อกังวลเรื่องการรักษาอธิปไตยและทรัพยากรของชาติ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า
หมายเหตุ: ข้อกล่าวหาเรื่อง “ขายแผ่นดิน” หรือ “ยกอธิปไตยให้ต่างชาติ” เป็นข้อเรียกร้องและความเห็นของกลุ่มผู้คัดค้านร่างกฎหมาย ขณะที่รายละเอียดและผลกระทบที่แท้จริงของร่างกฎหมายยังเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการถกเถียงในสังคมและยังต้องรอการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
NEWS1 รายงาน