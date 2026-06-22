ลูกหมี เฮ! ศาลพิพากษาจำคุก "ปู มัณฑนา" 2 ปี คดีแจ้งความเท็จ ไม่รอลงอาญา
น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี หรือ "ลูกหมี" พร้อมทนายความ ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลมีคำพิพากษาในคดีที่ น.ส.มัณฑนา หิมะทองคำ หรือ "ปู มัณฑนา" ตกเป็นจำเลย ในความผิดฐานแจ้งความเท็จ โดยระบุว่าศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี และไม่รอลงอาญา
ลูกหมี เปิดเผยภายหลังฟังคำพิพากษาว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากกับผลคดีที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่ตนเองได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
ด้านทนายความของลูกหมี อธิบายว่า จุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากการที่คู่กรณีไปแจ้งความกล่าวหาว่าลูกหมีปล่อยเงินกู้และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจำนวนมากในคำร้องต่อพนักงานสอบสวน
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายลูกหมียืนยันมาตลอดว่าไม่ได้ประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้ และที่ผ่านมาได้มีการต่อสู้คดีที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาหลายคดี โดยมีการนำพยานหลักฐานและข้อความการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์เข้าสู่การพิจารณาของศาล
ทนายความระบุเพิ่มเติมว่า หลังจากศาลในคดีเดิมมีคำพิพากษาไปแล้ว แต่คู่กรณียังคงนำข้อมูลดังกล่าวไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนอีกครั้ง จึงเป็นที่มาของการฟ้องร้องในข้อหาแจ้งความเท็จและความผิดที่เกี่ยวข้องต่อบุคคลที่สาม
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการคัดค้านการประกันตัว ทนายความของลูกหมีระบุว่า ฝ่ายโจทก์ไม่ได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวแต่อย่างใด โดยเห็นว่าเป็นดุลพินิจของศาลและเป็นสิทธิของจำเลยที่จะยื่นคำร้องตามกระบวนการกฎหมาย
ทั้งนี้ ลูกหมีเปิดเผยว่า คดีความระหว่างตนเองกับคู่กรณีมีหลายคดี โดยคดีล่าสุดถือเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลมีคำพิพากษาออกมาแล้ว ขณะที่ยังมีบางคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล และรอผลคำพิพากษาในลำดับต่อไป
อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมาย และคู่ความยังมีสิทธิใช้สิทธิตามขั้นตอนการอุทธรณ์หรือดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
NEWS1 รายงาน