รายงานพิเศษ: โซเชียลขยี้ปมรายได้ “วินมาเฟียห้วยขวาง” หลัง “ดู โอเมย์” โพสต์แฉ แบ่ง 3 ส่วนยังเหลือเหยียบแสน!
จากกรณีคดีความสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ย่านห้วยขวาง-ดินแดง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) นายหนึ่ง ถูกกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างเจ้าถิ่นล้อมกรอบและพยายามเข้าทำร้าย จนนำไปสู่การตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มวินเพื่อป้องกันตัว ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างเผ็ดร้อน ไม่เพียงแต่ในเรื่องของรูปคดี แต่ยังลุกลามไปถึงการขุดคุ้ยพฤติกรรม "เจ้าถิ่นมาเฟีย" ของวินจักรยานยนต์ในพื้นที่ดังกล่าว
ล่าสุด "ดู โอเมย์" (การษณี ผลเจริญแจ่มจรัส) นักร้องหนุ่มชื่อดังเจ้าของผลงานเพลงฮิตร้อยล้านวิว "เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง" ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยโพสต์ข้อความระบุถึงประเด็นนี้อย่างตรงไปตรงมาว่า:
"ไม่มีใครหน้าไหนอยากไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของพี่ๆ วินเค้าบ้างหรือ รายได้ดีนะขนาดแบ่งเป็นสามส่วนยังได้เหยียบแสนเลยนะครับ ใจฟู"
เจาะลึกปม "รายได้แบ่ง 3 ส่วน" เม็ดเงินมหาศาลที่ซ่อนอยู่
การออกมาโพสต์ของศิลปินดังในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดสปอตไลต์ดวงใหญ่ส่องไปยัง "โครงสร้างผลประโยชน์" ของวินจักรยานยนต์ในทำเลทองย่านห้วยขวาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และสถานบันเทิงยามค่ำคืน
คำว่า "แบ่งเป็นสามส่วน" ที่ ดู โอเมย์ ระบุถึงนั้น ในเชิงลึกของพื้นที่เป็นที่รับรู้กันดีว่า รายได้จากการวิ่งรถในแต่ละวันไม่ได้ตกเป็นของคนขับทั้งหมด แต่ถูกจัดสรรออกเป็น 3 ขั้วผลประโยชน์หลัก ได้แก่:
ส่วนของคนขับ (ผู้แรงงาน): ค่าเหนื่อยจากการขับรถจริงในแต่ละวัน
ส่วนของเจ้าของเสื้อวิน / ค่าเช่าสิทธิ์: เงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ครอบครองโควตาเสื้อวิน
ส่วนของ "ค่าคุ้มครอง" หรือ ส่วยระบบ: เม็ดเงินที่ต้องส่งต่อให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือบุคคลมีสีในพื้นที่ เพื่อแลกกับการตั้งวินและการผูกขาดผู้โดยสาร
จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าวินในพื้นที่เศรษฐกิจเช่นนี้ มีรายรับรวมต่อเดือนสูงมาก จนทำให้สัดส่วนเงินที่เหลือหลังจากหักค่าน้ำร้อนน้ำชาแล้ว ยังมีตัวเลขสูงถึงระดับ "หลักแสนบาท" ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบวินมอเตอร์ไซค์มาเฟียนั้นมีมูลค่ามหาศาลมหาศาลเกินกว่าที่คนทั่วไปคาดคิด
กระแสสังคมเดือด เรียกร้อง ปปง.-สรรพากร เข้าตรวจสอบ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้เกิดกระแสสนับสนุนจากประชาชนและชาวเน็ตอย่างล้นหลาม โดยต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ กรมสรรพากร เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้จัดตั้งวินและหัวหน้าวินในย่านห้วยขวางอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ยังได้ร่วมกันให้ข้อมูลว่า กลุ่มวินดังกล่าวมักมีพฤติกรรมใช้อิทธิพลข่มขู่ ทั้งกับผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล แกร็บคาร์ (Grab) รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เดินสัญจรไปมา หากทำอะไรไม่ถูกใจก็มักจะใช้กฎหมู่เข้ารุมล้อม ดังเช่นเหตุการณ์ในอดีตที่เคยมีกรณีรุมทำร้ายร่างกายคนชราจนเสียชีวิตในพื้นที่ใกล้เคียงมาแล้ว
การลุกขึ้นสู้ของหนุ่ม ตชด. ในคดีล่าสุด จึงถูกมองว่าเป็น "ฟางเส้นสุดท้าย" ของสังคม ที่ต้องการให้มีการล้างบางระบบมาเฟียเสื้อวิน ส่วยพื้นที่ และการเรียกรับผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน
NEWS1 รายงาน