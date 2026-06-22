ศิโรตม์ แฉ ขุมทรัพย์กองทุน DE งบที่ไม่ต้องตรวจของระบบงบประมาณ
นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมือง แสดงความคิดเห็นถึงกองทุนภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยระบุว่า กองทุนดังกล่าวถือเป็นหนึ่งใน "ขุมทรัพย์" ของภาครัฐที่อยู่นอกระบบงบประมาณปกติ และอาจกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกจับตามองจากทั้งฝ่ายการเมืองและระบบราชการ
ศิโรตม์เปรียบเทียบว่า กองทุนดีอีมีลักษณะคล้ายกับกองทุนประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่มีเม็ดเงินจำนวนมาก และไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาในระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเหมือนหน่วยงานภาครัฐทั่วไป
เขาระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกองทุนลักษณะนี้กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 100 กองทุน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่อยู่นอกระบบงบประมาณปกติ ทำให้เกิดข้อกังวลเรื่องการกำกับดูแลและการตรวจสอบการใช้จ่าย
สำหรับกองทุนของกระทรวงดีอี ศิโรตม์กล่าวว่า ปัจจุบันมีเงินคงเหลืออยู่ประมาณ 6,600 ล้านบาท และมีแนวคิดในการผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้จ่ายงบประมาณส่วนดังกล่าว แต่เมื่อรายละเอียดของโครงการถูกเปิดเผยออกมา กลับถูกตั้งคำถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในวงการไอทีจำนวนมาก
โดยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายได้ตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพของโครงการ พร้อมเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบอย่างรอบด้าน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ
ทั้งนี้ ศิโรตม์มองว่า ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวโครงการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของกลไกการบริหารกองทุนขนาดใหญ่ของรัฐ ที่ควรมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มแข็งและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าเม็ดเงินจำนวนมหาศาลจะถูกใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง
News1 รายงาน