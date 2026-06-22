ชัชชาติ ลั่น “ทุจริตยังมี แต่ดีขึ้น” ย้ำ กทม.เอาจริงปราบคอร์รัปชันมาตลอด
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงประเด็นการทุจริตและคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐว่า การที่สังคมหันมาพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องถือเป็นเรื่องที่ดี และอยากให้มีการตรวจสอบกันทุกระดับ ไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานคร แต่รวมถึงหน่วยงานและรัฐบาลทุกส่วนด้วย
ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า ปัญหาคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่บั่นทอนประเทศอย่างรุนแรง เพราะเป็นการนำทรัพยากรของประชาชนและคนรุ่นใหม่ไปใช้โดยไม่ได้สร้างผลตอบแทนกลับคืนอย่างเหมาะสม พร้อมย้ำว่า ตนเองให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตมาโดยตลอด นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.
นายชัชชาติกล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงาน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลงบประมาณ โครงการต่าง ๆ และข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้
สำหรับผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต ผู้ว่าฯ กทม. ยืนยันว่า สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า โดยยกตัวอย่างกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เทศกิจ ซึ่งหลังจากดำเนินมาตรการต่าง ๆ ต่อเนื่องเป็นเวลา 2-3 ปี จำนวนข้อร้องเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ ยังมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บค่าปรับของเทศกิจผ่าน QR Code และช่องทางออนไลน์ทั้งหมด เพื่อลดการสัมผัสเงินสดและป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยหากมีการเรียกเก็บเงินสดจากประชาชน จะถือเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตทันที
นายชัชชาติยังเปิดเผยว่า ในอนาคต กทม. มีแผนขยายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้มากขึ้น ทั้งในส่วนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงภาษีป้าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
“ผมเชื่อว่าสถานการณ์ดีขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่ และต้องเดินหน้าสู้ต่อ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากขึ้น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน” นายชัชชาติกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ยังขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันติดตามและผลักดันประเด็นการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมย้ำว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เฉพาะของกรุงเทพมหานคร แต่เป็นความท้าทายของทั้งประเทศที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังต่อไป.
NEWS1 รายงาน