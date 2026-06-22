ชาวเน็ตสงสัย! รถบรรทุกติดไฟนับสิบดวง ตุ๊กตามิชลิน-กระจกแต่ง หากผิดกฎหมาย เหตุใดยังพบทั่วท้องถนน
กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Mega Rov" ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม "ลุง Garage (ห้ามโพสต์...)" ได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามเกี่ยวกับรถบรรทุกที่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างจำนวนมาก กระจกแต่ง ตุ๊กตามิชลิน และอุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ โดยระบุว่า สงสัยมานานแล้วว่าการตกแต่งรถลักษณะดังกล่าวใช้งบประมาณของเจ้าของรถหรือคนขับรถ เนื่องจากมองว่าของตกแต่งเหล่านี้น่าจะมีมูลค่าไม่น้อย
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีสมาชิกในกลุ่มและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยนอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถบรรทุกแล้ว ยังมีผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตไปถึงประเด็นด้านกฎหมายและความปลอดภัยบนท้องถนน
ชาวเน็ตบางส่วนมองว่า รถบรรทุกที่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างจำนวนมาก รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งบางประเภท อาจเข้าข่ายการดัดแปลงสภาพรถที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมตั้งคำถามว่า หากอุปกรณ์บางอย่างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจริง เหตุใดจึงยังสามารถพบเห็นรถลักษณะดังกล่าววิ่งอยู่บนท้องถนนได้เป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังมีการหยิบยกปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกขึ้นมาพูดถึง ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบังโคลน เหล็กประดับ หรืออุปกรณ์บางส่วนที่ยื่นออกมานอกแนวตัวรถ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง คือกรณีรถบรรทุกดิน ทราย หิน และวัสดุก่อสร้างบางประเภท ที่ไม่มีการคลุมผ้าใบป้องกันอย่างเหมาะสม ทำให้เศษวัสดุร่วงหล่นหรือฟุ้งกระจายบนพื้นผิวการจราจร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีความเสี่ยงได้รับอันตรายจากเศษหินหรือวัสดุที่กระเด็นออกจากตัวรถ
จากข้อถกเถียงดังกล่าว ทำให้เกิดคำถามในสังคมถึงมาตรการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการดัดแปลงสภาพรถ การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการบรรทุกวัสดุที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
ทั้งนี้ หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า รถบรรทุกถือเป็นกลไกสำคัญของระบบขนส่งและเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน การบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยก็ควรเป็นไปอย่างเท่าเทียมและเข้มงวด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางทุกคน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
News1 รายงาน