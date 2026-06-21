ร้อง 'คปภ.- กรมสรรพากร'
ตรวจสอบบริษัทต่างด้าว
ขายประกันผิดกฎหมาย
ปัจจุบันรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ล่าสุดได้มีการร้องเรียนไปยัง กรมสรรพากร และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างการทำธุรกิจของบริษัทแปซิฟิค ไพร์ม คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม เทคโนโลจีส์ จำกัด โดยกล่าวอ้างว่ามีบุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และอาจมีพฤติการณ์รับรายได้จากต่างประเทศแทนการรับรายได้ในประเทศไทย ส่งผลให้ไม่อยู่ในระบบภาษีไทย
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมีการร้องเรียน เป็นหนังสือที่ยื่นต่อคปภ.ส่วนหนึ่งระบุว่า บริษัทในกลุ่มแปซิฟิค ไพร์ม ” ประกอบกิจการนายหน้าขายประกันวินาศภัย, ประกันชีวิต และประกันผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ให้แก่นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ดังปรากฏรายชื่อคนต่างด้าวที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม LinkedIn ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีการออกแบบเชื่อมต่อทางธุรกิจในเครือข่ายมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Professional Network) มีพฤติการณ์เสนอขายประกัน โดยมีการระบุทำงานที่บริษัทในกลุ่มแปซิฟิค ไพร์ม คนต่างชาติในกลุ่มบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม มีการแสดงตนเป็นผู้เสนอขายประกันซึ่งตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
อาชีพนายหน้าประกันภัย ถือว่าเป็นอาชีพ สงวนไว้สำหรับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น และต้องได้รับใบอนุญาตตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัยที่รับรองโดย คปภ. อีกทั้งการเสนอขายประกันภัยในประเทศไทย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันภัยที่ ต้องจดทะเบียนและรับใบอนุญาตในประเทศไทย และ กรมธรรม์ที่ออกรับรองโดย คปภ. โดยขอให้ คปภ. ตรวจสอบการขายประกันผลิตภัณฑ์ของคนต่างชาติของกลุ่มบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม มีใบอนุญาตตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัยที่ออกโดย คปภ. หรือไม่
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ขอร้องเรียนเพื่อมาตรวจสอบ ณ สถานที่ทำงานของบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม คอนซัลแตนท์ จำกัด รวมถึงคนต่างด้าวที่ทำงานในบริษัทเหล่านี้ หากเนิ่นช้าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย และประเทศไทยสูญเสียรายได้จัดเก็บภาษี อีกทั้งให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความสงบสุขในประเทศไทยด้วย โดยขอให้ตรวจสอบในกรณีดังนี้ 1.คนต่างด้าวที่ทำงานทั้งหมดในกลุ่มบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม ซึ่งได้เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกัน มีใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าขายประกันหรือไม่ 2.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ที่เสนอขายในนามกลุ่มบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม ไม่ได้รับการรับรองจาก คปภ ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 3.ขอให้ตรวจสอบภาษีของกลุ่มบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม 4.ขอให้ตรวจสอบภาษีรายได้ของคนต่างด้าวทั้งหมดในกลุ่มบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม
นอกเหนือจากนี้ บริษัท แปซิฟิค ไพร์ม เทคโนโลจีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ แปซิฟิค ไพร์ม คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวคือบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม เทคโนโลจีส์ จำกัดนั้น ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำธุรกิจเป็นนายหน้าประกันแต่อย่างใดในประเทศไทย แต่ บริษัท แปซิฟิค ไพร์ม เทคโนโลจีส์ จำกัด ได้ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติพนักงานของบริษัท รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ประกันซึ่งดูได้จาก แพลตฟอร์ม LinkedIn แสดงฐานะทำงานที่บริษัทในกลุ่มดังกล่าว มีรายชื่อคนต่างด้าว
ขณะที่ หนังสือที่ทำไปถึงกรมสรรพากรนั้น ได้ขอให้ดำเนินการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม และภาษีรายได้ของคนต่างด้าวทั้งหมดในกลุ่มบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม ทั้งนี้ เพื่อมิให้ประเทศไทย เกิดความเสียหาย และปิดช่องทางการหลีกเลี่ยงกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมปกป้องผู้ประกอบการธุรกิจขายประกันคนไทยด้วย