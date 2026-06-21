นายตำรวจยิงศูนย์ ภท. สุราษฎร์ฯ ต้นสังกัดสั่งสอบวินัยร้ายแรง ให้ออกราชการไว้ก่อน

ช่างกล้า! สาดกระสุนใส่ศูนย์ทำการ ภท. ต้นสังกัดสั่งสอบวินัยร้ายแรงทันที
คดียิงศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคม หลังผู้ก่อเหตุเป็นถึงนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร และล่าสุดต้นสังกัดได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง พร้อมให้ออกราชการไว้ก่อนแล้ว
รายงานระบุว่า ผู้ก่อเหตุคือ ร.ต.อ.เอกชัย สุพิทักษ์ อายุ 37 ปี รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธปืนยิงใส่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย เขต 6 ในพื้นที่ ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบร่องรอยกระสุนปืนบริเวณด้านหน้าศูนย์ประสานงานและพื้นที่โดยรอบ พร้อมพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 13 ปลอก ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ขณะที่อาคารดังกล่าวเป็นศูนย์ประสานงานของนายพิชัย ชมพูพล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคภูมิใจไทย
ภายหลังเกิดเหตุ ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดไชยา ก่อนเข้าจับกุมตัว ร.ต.อ.เอกชัย ได้ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ต้องหาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
ด้าน พล.ต.ต.ภัทรวิทย์ คีตโมทนียกุล ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่องได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงทันที พร้อมมีคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างละเอียด รวมทั้งตรวจสอบประเด็นด้านสุขภาพและสภาพจิตใจของผู้ต้องหา ประกอบกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปสำนวนคดีส่งพนักงานอัยการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีใช้อาวุธปืนยิงใส่ศูนย์ประสานงานของพรรคการเมือง ซึ่งนอกจากจะมีผลในทางคดีอาญาแล้ว ยังส่งผลต่อการดำเนินการทางวินัยภายในองค์กรตำรวจอีกด้วย
News1 รายงาน