คนไทยเพิ่งรู้! เอกนัฏยอมรับ ค่าไฟถนน-ไฟสาธารณะ ถูกบวกอยู่ในบิลค่าไฟประชาชน

เอกนัฏยอมรับว่าไฟสาธารณะเป็นต้นทุนแฝงในบิลค่าไฟของ ปชช.
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยแนวทางปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศ โดยยอมรับว่า ปัจจุบันมีต้นทุนบางส่วนที่ถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่าย หนึ่งในนั้นคือค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งถูกบวกเข้าไปในต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ และสุดท้ายประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า การปฏิรูปค่าไฟในอนาคตจะไม่ใช่เพียงการปรับสูตรคำนวณค่าไฟเท่านั้น แต่จะต้องเข้าไปจัดการต้นทุนทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรม ความสูญเสียในระบบสายส่งและสายจำหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะของรัฐที่ถูกนำมาคิดรวมอยู่ในค่าไฟฐานและบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนในปัจจุบัน
นายเอกนัฏ ยังเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมผลักดันการปรับเปลี่ยนไฟถนนทางหลวงและระบบไฟสาธารณะของภาครัฐให้ใช้หลอดไฟ LED มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยมองว่าต้นทุนส่วนนี้เป็นต้นทุนแฝงที่สะสมอยู่ในระบบค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานาน
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานประเมินว่า หากสามารถลดการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าสาธารณะได้ประมาณหนึ่งในสาม จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศได้มากกว่า 10 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภาระค่าไฟของประชาชนในอนาคต
นอกจากประเด็นไฟสาธารณะแล้ว กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างศึกษาการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งระบบ เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าบางประเภท การลดความสูญเสียในระบบ และการกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมายอมรับอย่างชัดเจนว่า ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะของภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ถูกผลักเข้าสู่โครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชน และเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปพลังงานในระยะต่อไป
News1 รายงาน