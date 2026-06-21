ไทยภักดีจี้รัฐแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ชี้จับแล้วปล่อย วนกลับมาทำงานซ้ำ

ไทยภักดีจี้รัฐเร่งแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ชี้ปัญหาจับแล้วปล่อยยังเกิดซ้ำ
ตัวแทนพรรคไทยภักดีออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพสงวนของคนไทย โดยระบุว่าปัจจุบันยังพบปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการจับกุมผู้กระทำผิด แต่สุดท้ายกลับถูกปล่อยตัวและกลับมาประกอบอาชีพเดิมได้อีก
ทั้งนี้ ได้ยกกรณีการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการชาวไทยว่า มีแรงงานชาวกัมพูชาลักลอบประกอบอาชีพที่คนไทยสามารถทำได้ โดยประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 2 ราย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการตรวจสอบพบว่า หนึ่งในผู้ถูกควบคุมตัวมีเอกสารอนุญาตทำงานถูกต้อง ขณะที่อีกรายอยู่ระหว่างการพิจารณาสถานะทางกฎหมาย ทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนด้วยการเปรียบเทียบปรับ ก่อนปล่อยตัวชั่วคราว ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวกลับมาปรากฏตัวในพื้นที่เดิมอีกครั้ง
ตัวแทนไทยภักดีระบุว่า ปัญหาสำคัญเกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายและมาตรการผ่อนผันที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเกิดความสับสนในการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกรณีที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ แต่ยังได้รับสิทธิผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีบางฉบับ
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า การจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบประกอบอาชีพสงวนของคนไทยทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องอาศัยหลักฐานหรือการกระทำผิดซึ่งหน้า หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้อยู่ระหว่างการให้บริการหรือประกอบอาชีพในขณะเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถดำเนินคดีได้ทันที
ไทยภักดีจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองอาชีพของคนไทยและลดปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพสงวนที่ยังคงถูกร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
NEWS1 รายงาน