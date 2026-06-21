คนไทยอึ้ง! เพิ่งรู้ค่าไฟสาธารณะเกี่ยวข้องกับบิลค่าไฟ จุดถกเดือดเรื่องความโปร่งใสพลังงาน

คนไทยอึ้ง! ไม่รู้มาก่อน ค่าไฟทางถูกเอามาบวกในบิลค่าไฟของประชาชน
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ความเห็นของ นายเอกกวิน โชคประสพรวย นักการเมืองท้องถิ่นจากพรรคประชาชน ที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบค่าไฟฟ้าของประเทศไทย โดยระบุว่าเพิ่งทราบว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ถูกนำมาคำนวณรวมอยู่ในภาระค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายมาเป็นเวลานานแล้ว
ข้อความดังกล่าวสร้างความสนใจและถูกแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนจำนวนไม่น้อยไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศอย่างไร และใครเป็นผู้รับภาระต้นทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหลายฝ่ายชี้ว่า ระบบค่าไฟฟ้าของไทยมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ประกอบด้วยค่าไฟฐาน ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือค่า Ft รวมถึงต้นทุนด้านระบบส่งและการบริหารจัดการต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการดูแลระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ ไม่ได้แยกเก็บเป็นรายการเฉพาะสำหรับไฟถนนหรือไฟสาธารณะในใบแจ้งค่าไฟของประชาชนโดยตรง
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ โดยกระทรวงพลังงานประกาศแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มครัวเรือน และเตรียมปรับอัตราค่าไฟเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนทั่วประเทศ
แม้จะยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันตรง ๆ ว่า "ค่าไฟถนน" ถูกเรียกเก็บจากประชาชนในลักษณะเฉพาะรายการ แต่ข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นได้จุดกระแสให้สังคมหันมาสนใจโครงสร้างพลังงานของประเทศมากขึ้น พร้อมตั้งคำถามว่าประชาชนควรได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของต้นทุนค่าไฟฟ้าทุกส่วนหรือไม่
หลายฝ่ายมองว่า ประเด็นนี้สะท้อนความต้องการของสังคมที่อยากเห็นความโปร่งใสในการบริหารจัดการพลังงาน โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคยังคงเป็นภาระสำคัญของประชาชนจำนวนมาก
NEWS1 รายงาน