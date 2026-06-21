สันติภาพสะดุด! อิหร่านงัดไพ่ฮอร์มุซตอบโต้อิสราเอล โลกหวั่นน้ำมันพุ่ง

ชาวโลกระอา สันติภาพล้ม อิหร่านกลับมาปิดฮอร์มุซ เหตุอิสราเอลโจมตีเลบานอน
สถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง หลังอิหร่านประกาศมาตรการตอบโต้กรณีที่อิสราเอลยังคงปฏิบัติการทางทหารในเลบานอน แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติก่อนหน้านี้
สำนักข่าว Reuters รายงานว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อตกลงดังกล่าว ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือกดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามเงื่อนไขได้
ด้านสำนักข่าว AFP รายงานว่า ความเคลื่อนไหวของอิหร่านได้สร้างความวิตกให้กับตลาดพลังงานโลก เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีน้ำมันดิบจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ในอ่าวเปอร์เซียลำเลียงผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน
ขณะที่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่า นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราคาน้ำมันและต้นทุนการขนส่ง หากความตึงเครียดระหว่างอิหร่าน อิสราเอล และพันธมิตรตะวันตกขยายตัวจนกระทบต่อเสรีภาพในการเดินเรือในภูมิภาค
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายรายมองว่า การกลับมาของประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเป็นสัญญาณสะท้อนว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังเข้าสู่ช่วงเปราะบางอีกครั้ง หลังความพยายามสร้างเสถียรภาพในเลบานอนและพื้นที่โดยรอบยังไม่สามารถลดความหวาดระแวงระหว่างคู่ขัดแย้งได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ช่องแคบฮอร์มุซเชื่อมต่อระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมาน และถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก โดยทุกความเคลื่อนไหวในพื้นที่ดังกล่าวมักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง
NEWS1 รายงาน