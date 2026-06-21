ผู้เช่ามีเฮ! รัฐลุยตรวจหอพักทั่วประเทศ เช็กเงินประกัน ค่าน้ำ ค่าไฟ เอาเปรียบหรือไม่

ผู้เช่ามีเฮ! ถึงคิวหอพัก! รัฐสั่งตรวจทั่วประเทศ ปมเงินประกัน ค่าน้ำ ค่าไฟ
ปัญหาค่าใช้จ่ายแฝงในการเช่าห้องพักอาจกำลังได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง หลังภาครัฐเตรียมขยายผลการตรวจสอบหอพักและอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการเรียกเก็บเงินประกันห้องพัก การคิดค่าน้ำ ค่าไฟ และเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่อาจไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการหอพักและอพาร์ตเมนต์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของผู้เช่าอย่างเหมาะสม
ที่ผ่านมา มีผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับปัญหาการถูกเรียกเก็บเงินประกันในอัตราสูง การคืนเงินประกันล่าช้าหลังย้ายออก รวมถึงการคิดค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนจริง จนกลายเป็นภาระต่อผู้เช่าจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาและพนักงานเริ่มต้นทำงานที่ต้องพึ่งพาห้องเช่าเป็นที่อยู่อาศัยหลัก
การตรวจสอบในครั้งนี้จะครอบคลุมทั้งการปฏิบัติตามสัญญาเช่า การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อผู้เช่าอย่างชัดเจน รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการต่าง ๆ ที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่สร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้บริโภค
ภาครัฐย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง แต่ต้องการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย ลดข้อพิพาทที่มักเกิดขึ้นระหว่างเจ้าของหอพักกับผู้เช่าในระยะยาว
สำหรับผู้เช่าที่พบปัญหาการถูกเอาเปรียบจากเงื่อนไขสัญญา การเรียกเก็บเงินประกัน หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผล สามารถรวบรวมหลักฐานและร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
การขยับตัวครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคในภาคที่อยู่อาศัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากทั่วประเทศ และอาจนำไปสู่มาตรฐานใหม่ของธุรกิจหอพักและอพาร์ตเมนต์ในอนาคต
NEWS1 รายงาน