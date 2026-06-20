ทนายครอบครัวชิดชอบย้ำ คดีเขากระโดงยังไม่จบ ชี้ผู้เผยแพร่ข้อมูลผิดอาจต้องชี้แจงในศาล
ประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงเป็นที่จับตาของสังคมอย่างต่อเนื่อง หลังการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขับไล่ผู้ครอบครองที่ดินและขอเพิกถอนโฉนดบางแปลงในพื้นที่พิพาท จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการเผยแพร่ข้อมูลจำนวนมากผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ล่าสุด นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ทนายความผู้รับผิดชอบคดีเขากระโดง และเป็นผู้ดูแลคดีในส่วนของผู้ถือครองที่ดินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวชิดชอบ ออกมาชี้แจงว่า เอกสารที่ รฟท. นำมายื่นต่อศาลในขณะนี้เป็นเพียง “คำฟ้อง” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพิจารณาคดีเท่านั้น ไม่ใช่ “คำพิพากษา” หรือข้อยุติทางกฎหมายที่มีผลผูกพันเด็ดขาด
นายชนินทร์ ระบุว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่โดยสรุปว่าศาลมีคำตัดสินแล้ว หรือมีข้อยุติทางกฎหมายเกิดขึ้นแล้ว อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงของคดี เนื่องจากทุกประเด็นยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์พยานหลักฐานและการพิจารณาของศาลตามขั้นตอน
ทนายความรายนี้ยังขอให้ผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ หรือผู้ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคดี ใช้ความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะการตีความเอกสารทางกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และอาจกลายเป็นประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายในอนาคตได้
สำหรับคดีที่ดินเขากระโดง ถือเป็นข้อพิพาทสำคัญที่ดำเนินมาอย่างยาวนานระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่ โดยมีทั้งการดำเนินการในทางปกครองและทางศาลหลายคดีตลอดช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ประเด็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนยังคงเป็นเรื่องที่ต้องรอการวินิจฉัยและข้อยุติตามกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ ฝ่ายทนายความยืนยันว่า คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และทุกฝ่ายยังมีสิทธิในการนำพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีตามกฎหมาย จึงไม่ควรสรุปผลล่วงหน้าก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
NEWS1 รายงาน