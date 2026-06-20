ปลาหมอคางดำโผล่ทะเลพัทยา! กรมประมงชี้ย้ายถิ่นตามกระแสน้ำฝน หวั่นกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง
การพบปลาหมอคางดำบริเวณชายฝั่งทะเลพัทยา จังหวัดชลบุรี กำลังสร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ หลังมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลการจับปลาชนิดดังกล่าวได้ในทะเล ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่หลายฝ่ายกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด
ล่าสุด กรมประมงจังหวัดชลบุรีได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่า ปลาที่พบเป็น "ปลาหมอคางดำ" จริง โดยคาดว่าสาเหตุที่พบในทะเลอาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้น้ำจากคลองและแหล่งน้ำกร่อยไหลลงสู่ทะเล พร้อมพัดพาฝูงปลาลงมายังบริเวณชายฝั่ง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำที่สามารถปรับตัวได้ดี และอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล แต่พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและขยายพันธุ์มากที่สุดคือบริเวณน้ำกร่อยตามปากคลอง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล
แม้การพบปลาหมอคางดำในทะเลจะยังไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติทางชีววิทยา เนื่องจากปลาชนิดนี้สามารถทนต่อความเค็มของน้ำได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงยังคงเฝ้าระวังการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปลาหมอคางดำถูกจัดเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มีความสามารถในการขยายพันธุ์สูง และอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นในระบบนิเวศ
ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปลาหมอคางดำกลายเป็นปัญหาสำคัญในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำ คลอง และแหล่งน้ำกร่อย เนื่องจากมีอัตราการแพร่พันธุ์รวดเร็ว สามารถแข่งขันแย่งอาหารและพื้นที่อาศัยกับสัตว์น้ำพื้นถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพบปลาหมอคางดำบริเวณชายฝั่งพัทยาในครั้งนี้ จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศชายฝั่งในระยะยาว
ทั้งนี้ กรมประมงยังขอความร่วมมือจากประชาชนและชาวประมง หากพบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่ต่าง ๆ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและวางมาตรการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ข่าวพัทยา Pattayanews
News1 รายงาน