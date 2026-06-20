ทนายพัฒน์ อย่างมั่น! เชื่อสังคมด่าฟารีดาหนักจนหลายคนเริ่มสงสาร
นายอนุสรณ์ อะสุระพงษ์ หรือ “ทนายพัฒน์” ทนายความชื่อดังที่หลายคนรู้จักในชื่อ “ทนายเมียหลวง” ออกมาเปิดใจผ่านการไลฟ์สดถึงกรณีที่ตนเดินทางไปเป็นเพื่อนและพยานให้กับฟารีดา ในวันที่เข้ารับการตรวจ DNA ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง
ทนายพัฒน์ เปิดเผยว่า เดิมทีตนเองลังเลไม่น้อยว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ พร้อมยอมรับว่าตั้งคำถามกับตัวเองหลายครั้งว่าเหตุใดจึงต้องเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น แต่เมื่อได้รับการติดต่อและทราบว่าฟารีดาไม่มีใครอยู่เคียงข้างในวันสำคัญ จึงตัดสินใจเดินทางไปด้วยในฐานะเพื่อนและพยาน ไม่ใช่ในฐานะทนายความ
“ผมว่าสังคมไทยด่าฟารีดาจนเริ่มสงสารแล้วนะ ลองถามใจตัวเองดี ๆ ดู” ทนายพัฒน์ กล่าวระหว่างการไลฟ์สด พร้อมแสดงความเห็นว่า กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ถาโถมใส่ฟารีดามาอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้คนจำนวนไม่น้อยเริ่มเปลี่ยนจากความไม่พอใจ กลายเป็นความเห็นใจในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ทนายพัฒน์ ย้ำชัดว่า ตนไม่ได้เป็นทนายความของฟารีดา และไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทส่วนตัวหรือความขัดแย้งระหว่างคู่กรณี โดยพร้อมให้คำปรึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของเด็กเท่านั้น
“ถ้าเป็นเรื่องของเด็ก ผมช่วยได้ เพราะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของเด็ก แต่ถ้าเป็นเรื่องไปทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ หรือจะไปฟ้องร้องใคร ผมไม่เอาด้วย” ทนายพัฒน์ กล่าว
นอกจากนี้ ทนายพัฒน์ ยังเล่าถึงบรรยากาศในรายการโทรทัศน์ที่ฟารีดาเข้าร่วม โดยระบุว่าไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีใครมาร่วมรายการบ้าง แต่สิ่งที่กลายเป็นประเด็นพูดถึงในโลกออนไลน์ คือช่วงที่ฟารีดาตั้งคำถามกลับคู่กรณีด้วยคำว่า “มีหลักฐานไหม” จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการถกเถียงอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ ความคิดเห็นที่ทนายพัฒน์แสดงออกเป็นมุมมองส่วนบุคคลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่ข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ยังคงอยู่ระหว่างการพิสูจน์และการชี้แจงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน