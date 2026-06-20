อาจารย์ช้างมาอีกแล้ว! ลั่นไม่สบายใจที่เรียกผู้ก่อเหตุว่า “ตชด.”
พ.ต.ท.ธนันวัฒน์ ธีรพัฒน์ชญากุล หรือ “อาจารย์ช้าง” เจ้าของเพจ อาจารย์ช้าง มือปราบ โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงกรณีเหตุยิงกันที่กำลังเป็นกระแสในสังคม โดยระบุว่า สิ่งที่ตนไม่สบายใจอย่างยิ่งคือการที่หลายฝ่ายใช้คำว่า “ตชด.” เรียกแทนผู้ก่อเหตุ จนกลายเป็นภาพจำของสังคม ทั้งที่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อาจารย์ช้างมองว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างหนัก หลายเพจและอินฟลูเอนเซอร์นำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว จนทำให้เกิดการชี้นำความคิดเห็นของสังคม และทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยตัดสินเรื่องต่าง ๆ จากอารมณ์มากกว่าข้อเท็จจริงและหลักกฎหมาย
เจ้าตัวยังเรียกร้องให้สังคมร่วมกันทบทวนมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจัง โดยเห็นว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า สะท้อนถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องปรับปรุงกฎหมายและมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมย้ำว่าปืนไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งอำนาจ แต่เป็นสิ่งที่มาพร้อมความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น
นอกจากนี้ อาจารย์ช้างยังระบุว่า แม้ตนจะไม่จำเป็นต้องออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่อาจนิ่งเฉยได้เมื่อเห็นสังคมเดินไปสู่การใช้ความรุนแรงและการตัดสินผู้อื่นจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดหลักกฎหมายและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว
News1 รายงาน