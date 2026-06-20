"ชาดา" ซัดกลาง กมธ.! ยังไม่รู้กระทรวง DE มีไว้ทำไม ปมถกเดือด TH-AI Passport 1,600 ล้าน
กลายเป็นอีกหนึ่งประโยคทางการเมืองที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างการพิจารณาโครงการ TH-AI Passport ว่า "วันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ากระทรวง DE มีไว้ทำไม" จนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ทันที
คำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมกรรมาธิการที่กำลังตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ซึ่งเป็นโครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมูลค่าประมาณ 1,600 ล้านบาท และกำลังถูกตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการดำเนินโครงการ รวมถึงข้อสงสัยเรื่องการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างและความเชื่อมโยงกับภาคเอกชนบางราย
อย่างไรก็ตาม ชาดาระบุว่าตนเองไม่มีความรู้ด้าน AI และเทคโนโลยีมากนัก แต่สิ่งที่ตนต้องการสะท้อนคือความไม่เข้าใจของประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่เห็นภาพว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างประโยชน์อย่างไรต่อประเทศ ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตรวบรวมหลักฐานส่งให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบโดยตรง หากเชื่อว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริง
แม้คำพูดของชาดาจะถูกมองว่าเป็นการพูดเชิงประชดประชันทางการเมือง แต่ก็สะท้อนคำถามที่สังคมตั้งมานานเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE ว่าในยุคที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ข่าวปลอม บัญชีม้า และภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ กระทรวงดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กระทรวง DE ถูกวางบทบาทให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์ที่สร้างความเสียหายให้ประชาชนจำนวนมาก แต่ขณะเดียวกันก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เป็นระยะถึงประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
ดังนั้น คำถามของชาดาอาจไม่ได้เป็นเพียงประโยคทางการเมืองที่เกิดขึ้นกลางห้องประชุมกรรมาธิการ แต่กำลังสะท้อนคำถามที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยอยากได้คำตอบเช่นกันว่า กระทรวง DE ในวันนี้กำลังทำหน้าที่ได้ตรงตามความคาดหวังของสังคมหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมาธิการและรายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน