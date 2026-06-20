เขากลับมาแล้ว! ใหญ่ V10 ไม่ยอมเป็นแค่ตำนาน "อันฉาวโฉ่"
หลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อเนื่องหลายเดือน ล่าสุด "ใหญ่ V10" หรือ นายชัชวาล คายลิ้น เจ้าของอู่ V10 Garage ออกมาเปิดหน้าชี้แจงต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยยืนยันว่าหลายประเด็นที่ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์ยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมด พร้อมประกาศขอใช้โอกาสนี้อธิบายทุกข้อสงสัยที่สังคมตั้งคำถาม
ประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือกรณีรถ Tesla ของลูกค้ารายหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ภาพในสภาพถูกรื้อจนเหลือเพียงโครงสร้าง จนเกิดคำเรียกในโลกออนไลน์ว่า "เทสลาโครงไก่" ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของดราม่าอู่ซ่อมรถในช่วงที่ผ่านมา
ใหญ่ V10 ยืนยันว่าการรื้อชิ้นส่วนจำนวนมากไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความประมาทหรือเจตนาสร้างความเสียหาย แต่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการประเมินความเสียหายและการซ่อมรถที่ได้รับผลกระทบในระดับโครงสร้าง โดยระบุว่าหากจะซ่อมให้ได้มาตรฐาน จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนออกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดภายในอย่างครบถ้วน
นอกจากกรณี Tesla แล้ว เจ้าตัวยังชี้แจงถึงกรณีรถ Toyota Alphard ของอดีตคู่รักอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยออกมาเปิดประเด็นร้องเรียนเรื่องการซ่อมและค่าใช้จ่าย โดยยืนยันว่าการซ่อมดำเนินการตามข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น พร้อมระบุว่ามีเอกสารและหลักฐานรองรับทุกขั้นตอน ขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องการเปลี่ยนอะไหล่เพียงบางรายการหรือการใช้ชิ้นส่วนไม่ตรงตามที่ตกลงนั้น เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และนำอะไหล่จำนวนมากที่ถอดเปลี่ยนจริงมาแสดงต่อสื่อมวลชนเพื่อประกอบคำชี้แจง
สำหรับข้อครหาที่ว่ามีการสลับอะไหล่หรือซ่อมรถไม่ได้มาตรฐาน ใหญ่ V10 ย้ำว่าพร้อมให้ตรวจสอบตามกระบวนการทางกฎหมาย และต้องการให้ทุกฝ่ายพิจารณาข้อมูลจากทุกด้าน ไม่ใช่อาศัยเพียงข้อมูลบางส่วนที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์
การออกมาชี้แจงครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งสำคัญของเจ้าของอู่ V10 Garage หลังชื่อของเขากลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการรถยนต์ช่วงที่ผ่านมา และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งที่เจ้าตัวยืนยันว่าถูกมองข้ามมาตลอด
อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงในหลายประเด็นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังคงเป็นเรื่องที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
News1 รายงาน