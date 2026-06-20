สบายใจขึ้นเยอะ! เอกนิติชี้ราคาน้ำมันจะนิ่ง รอแค่อีก 1-2 ปี
แม้หลายฝ่ายจะเริ่มมีความหวังว่าราคาน้ำมันโลกอาจปรับตัวลดลง หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลาย แต่ดูเหมือนว่าความเป็นจริงอาจไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคาดคิด เมื่อล่าสุด นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ปลัดกระทรวงการคลัง ออกมาประเมินสถานการณ์พลังงานโลก โดยระบุว่า แม้สงครามจะยุติลง แต่ผลกระทบต่อภาคพลังงานยังคงอยู่ และอาจต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1-2 ปี กว่าระบบการผลิตจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
นายเอกนิติอธิบายว่า ความเสียหายจากสงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสนามรบ แต่ยังกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตน้ำมัน ระบบขนส่ง ท่าเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและกลับมาเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ แม้สถานการณ์การสู้รบจะยุติลง ราคาน้ำมันอาจมีโอกาสปรับลดลงในระยะสั้นจากแรงเก็งกำไรที่คลายตัว แต่ในภาพรวมของตลาดพลังงานโลกยังคงมีข้อจำกัดด้านอุปทาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันอาจไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับต่ำได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับประเทศไทย ประเด็นดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากราคาน้ำมันยังเป็นต้นทุนหลักของระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคขนส่ง ภาคการผลิต และต้นทุนสินค้าหลายประเภท หากราคาพลังงานยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ย่อมส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนและภาคธุรกิจในวงกว้าง
ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงาน ทั้งการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม แต่ทิศทางราคาน้ำมันในระยะยาวยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยระดับโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ความมั่นคงและความสามารถในการฟื้นฟูแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม
คำประเมินของนายเอกนิติ จึงสะท้อนให้เห็นว่า แม้ความขัดแย้งจะมีแนวโน้มคลี่คลาย แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจยังคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง และการกลับมาของน้ำมันราคาถูกอาจไม่เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้เหมือนที่หลายคนคาดหวัง
News1 รายงาน