กะหล่ำปลีผ่านฉลุย! ลุงโทนี่งานเข้า เกษตรกรภูทับเบิกแห่แจ้งความ
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง หลังจาก “ลุงโทนี่” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมแสดงความเห็นเกี่ยวกับกะหล่ำปลีจากพื้นที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอ้างว่าควายของตนล้มตายหลังจากกินกะหล่ำปลี และประกาศว่าจะยกเลิกการนำกะหล่ำปลีมาจำหน่ายในร้านอาหารของตน ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดสถานการณ์กลับพลิกอีกด้าน เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างกะหล่ำปลีจากพื้นที่ภูทับเบิก และผลการตรวจไม่พบสารพิษหรือสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานตามที่ถูกกล่าวอ้าง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่จำนวนมากออกมาแสดงความไม่พอใจ พร้อมยืนยันว่าคลิปและคำกล่าวดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและกระทบต่อยอดจำหน่ายผลผลิตโดยตรง
รายงานระบุว่า ภายหลังผลการตรวจถูกเผยแพร่ออกมา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีในพื้นที่ภูทับเบิกหลายรายได้รวมตัวกันหารือแนวทางทางกฎหมาย โดยมีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในหลายพื้นที่ เพื่อให้ตรวจสอบว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเข้าข่ายสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและอาชีพของเกษตรกรหรือไม่
เกษตรกรบางส่วนระบุว่า แม้แต่ข่าวลือหรือคำกล่าวอ้างที่ยังไม่มีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์รองรับ ก็สามารถสร้างผลกระทบต่อราคาสินค้าและความเชื่อมั่นของตลาดได้ทันที โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนหนึ่งเกิดความกังวลและชะลอการซื้อสินค้า
ขณะเดียวกัน หลายฝ่ายมองว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ที่คำพูดหรือความเห็นของบุคคลสาธารณะสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจระดับชุมชนได้อย่างรวดเร็ว จึงควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านก่อนเผยแพร่ข้อมูลที่อาจสร้างความเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่ง
สำหรับประเด็นนี้ ยังต้องติดตามว่าการดำเนินคดีของกลุ่มเกษตรกรจะมีความคืบหน้าอย่างไร รวมถึงฝ่ายลุงโทนี่จะออกมาชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากทั้งสองฝ่ายที่ต้องการให้ข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นธรรม และไม่กระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเกินความจำเป็น
News1 รายงาน