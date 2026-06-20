อ้าว! ดร.นิด เกมแล้ว ศาลสั่งจำ 6 เดือน ปมข้อสอบจุฬาฯ
คดีทุจริตข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถูกพูดถึงมาอย่างต่อเนื่อง มีความคืบหน้าสำคัญ หลังศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของมหาวิทยาลัย
รายงานระบุว่า นางขนิษฐา เลิศบรรเจิดวงศ์ หรือ “ดร.นิด” จำเลยในคดีดังกล่าว ถูกพิจารณาว่ามีความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา
ศาลกำหนดโทษเบื้องต้นไว้ 1 ปี แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี จึงได้รับการลดโทษลงกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 6 เดือน
ในคำพิพากษา ศาลระบุว่าพฤติการณ์ของคดีสะท้อนถึงความพยายามช่วยเหลือให้บุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์จากการทดสอบความรู้ อันอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาและชื่อเสียงของสถาบันผู้เสียหายโดยตรง
ศาลยังเห็นว่า หากข้อสอบดังกล่าวถูกนำไปใช้จริง อาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการวัดผลทางการศึกษา รวมถึงความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตและความเป็นธรรมในการสอบ ซึ่งมีผลต่อประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง
สำหรับประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองเกี่ยวกับบุคคลที่อาจได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ยังเป็นเรื่องที่หน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาตามกระบวนการของตนเองต่อไป
คดีนี้กลายเป็นอีกหนึ่งกรณีสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และมาตรฐานในระบบการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ
News1 รายงาน