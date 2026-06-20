ปิดบัญชีโกงพันล้าน! อดีตผู้ว่าฯอุบลคุก 27 ปี เมียโดน 6 ปี คดียาปราบศัตรูพืชสะเทือนอีสาน
ถือเป็นอีกหนึ่งคดีทุจริตขนาดใหญ่ที่เดินทางมาถึงบทสรุปในชั้นศาล หลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก นายวิชิต ชาตไพสิฐ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 27 ปี จากคดีทุจริตจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินด้านพืช
ขณะที่ภรรยาของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ถูกพิพากษาจำคุก 6 ปี ส่วนนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล นักธุรกิจที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อดังกล่าว ถูกพิพากษาจำคุก 12 ปี
คดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงคดีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป แต่เป็นคดีที่หน่วยงานตรวจสอบของรัฐติดตามมาอย่างยาวนาน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ช่วงปี 2553-2555
จากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อกล่าวหาว่ามีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชหลายครั้ง ทั้งที่บางพื้นที่ไม่ได้เกิดการระบาดรุนแรงผิดปกติจากสภาพตามฤดูกาล ก่อนจะมีการอนุมัติใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจำนวนมหาศาล
ข้อมูลจากสำนวนที่ถูกเปิดเผยก่อนหน้านี้ ระบุว่ามีการจัดสรรเงินทดรองราชการรวมกว่า 1,229 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว และมีข้อกล่าวหาว่าสารเคมีบางรายการถูกจัดซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาดประมาณ 5.7 ถึง 10 เท่า
ความรุนแรงของคดีสะท้อนให้เห็นจากจำนวนผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง โดยในหลายสำนวนที่ ป.ป.ช. ตรวจสอบ พบผู้ถูกกล่าวหารวมกันถึง 179 ราย ครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้บริหารระดับจังหวัด และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อนหน้านี้ ปปง. ยังเคยมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว มูลค่ากว่า 384 ล้านบาท เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้
แม้คำพิพากษาครั้งนี้จะเป็นเพียงหนึ่งในหลายสำนวนที่เกี่ยวข้องกับมหากาพย์ยาปราบศัตรูพืชในภาคอีสาน แต่ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนว่า คดีทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณช่วยเหลือประชาชน แม้เวลาจะผ่านไปกว่าสิบปี ก็ยังสามารถถูกติดตามตรวจสอบและนำตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้
สำหรับคดีนี้ ยังต้องติดตามต่อไปว่าจำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาต่อหรือไม่ แต่คำพิพากษาที่เกิดขึ้นในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การปราบปรามทุจริตของประเทศไทย
ขอบคุณข้อมูลจากเอกสารคำพิพากษา ป.ป.ช. และข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน