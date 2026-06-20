เกิดอะไรขึ้น? ครูแห่ลาออกทั่วประเทศทั้งที่งบการศึกษาพุ่งไม่หยุด
แม้ประเทศไทยจะใช้งบประมาณด้านการศึกษาสูงติดอันดับต้น ๆ ของงบประมาณแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในระบบการศึกษากลับสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่าย เมื่อมีสัญญาณว่าครูจำนวนไม่น้อยกำลังตัดสินใจลาออกจากวิชาชีพ ขณะที่ครูรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่เข้าสู่ระบบตั้งแต่แรก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นคำถามสำคัญของสังคมว่า เกิดอะไรขึ้นกับระบบการศึกษาไทย เหตุใดงบประมาณจำนวนมหาศาลที่ถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบทุกปี จึงไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นได้
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาในระดับหลายแสนล้านบาทต่อปี และมักอยู่ในกลุ่มงบประมาณสูงสุดของประเทศ แต่ผลลัพธ์ที่สะท้อนออกมากลับยังเป็นประเด็นถกเถียง ทั้งคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตลอดจนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท
ขณะเดียวกัน ครูจำนวนมากกลับสะท้อนปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นภาระงานเอกสารที่เพิ่มขึ้น งานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ระบบประเมินที่ซับซ้อน รวมถึงความกดดันจากหน้าที่รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลายคนมองว่า วันนี้ครูจำนวนไม่น้อยใช้เวลาไปกับการทำรายงาน ประชุม และดำเนินงานด้านเอกสาร มากกว่าการเตรียมการสอนหรือพัฒนาผู้เรียนอย่างที่ควรจะเป็น
ที่น่ากังวลคือ ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับครูที่อยู่ในระบบมานาน แต่ยังส่งผลต่อคนรุ่นใหม่ที่กำลังตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพ หลายคนที่จบการศึกษาทางด้านการศึกษาโดยตรง กลับเลือกไปทำงานในสายงานอื่น เนื่องจากมองว่าวิชาชีพครูในปัจจุบันเผชิญแรงกดดันสูง ขณะที่ผลตอบแทนและคุณภาพชีวิตอาจไม่สอดคล้องกับภาระงาน
ผลกระทบที่ตามมาอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับครูเพียงอย่างเดียว แต่กำลังสะเทือนถึงคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในระยะยาว เพราะเมื่อครูที่มีประสบการณ์ทยอยออกจากระบบ ขณะที่คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการเข้าสู่วิชาชีพ การขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาอาจกลายเป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ
คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่า ประเทศไทยใช้งบประมาณด้านการศึกษามากเพียงใด แต่คือ งบประมาณเหล่านั้นถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงของห้องเรียนได้มากน้อยเพียงใด
เพราะหากวันหนึ่งครูยังคงทยอยเดินออกจากระบบ ขณะที่คุณภาพการศึกษายังไม่สามารถยกระดับได้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงอาจไม่ใช่ตัวเลขงบประมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่คืออนาคตของเด็กไทยที่กำลังเติบโตอยู่ในระบบการศึกษาของประเทศ
ขอบคุณข้อมูลและประเด็นจาก นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย และข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไทย
News1 รายงาน