เกิดอะไรขึ้นกับคนแนวหน้า? ปม ตชด.ห้วยขวาง เปิดแผลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย
เหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ห้วยขวาง อาจเป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น กลับทำให้สังคมหันมาสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่ใหญ่กว่าเดิม
นั่นคือคุณภาพชีวิตของกำลังพลชั้นผู้น้อยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ
ตลอดหลายวันที่ผ่านมา โลกออนไลน์เต็มไปด้วยการถกเถียงว่าใครถูกใครผิดในเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ขณะเดียวกันก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ตั้งคำถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำหน้าที่อยู่แนวหน้าของประเทศ ห่างไกลครอบครัว และเผชิญความเสี่ยงอยู่เป็นประจำ
สิ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากที่สุด คือเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่ายังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะเมื่อมีการพูดถึงตัวเลขเบี้ยเลี้ยงบางประเภทที่อยู่ในระดับหลักสิบบาทต่อวัน จนกลายเป็นประเด็นที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกสะเทือนใจอาจไม่ใช่เพียงตัวเลข 60 บาท แต่เป็นภาพสะท้อนของชีวิตคนทำงานแนวหน้าที่ต้องต่อสู้กับข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งรายได้ ภาระค่าใช้จ่าย โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงความมั่นคงในอนาคต
ในขณะที่สังคมคาดหวังให้คนเหล่านี้ทำหน้าที่ปกป้องความมั่นคงของประเทศอย่างเต็มกำลัง คำถามที่เริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ คือ ประเทศไทยกำลังดูแลคนที่ทำหน้าที่เหล่านี้ดีเพียงพอแล้วหรือยัง
หลายคนอาจมองว่า 60 บาทเป็นเพียงตัวเลขเล็กน้อย แต่สำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล ตัวเลขดังกล่าวกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาที่ใหญ่กว่า นั่นคือช่องว่างระหว่างภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ กับคุณภาพชีวิตที่พวกเขาได้รับตอบแทนกลับมา
ประเด็นดังกล่าวยังนำไปสู่คำถามสำคัญว่า หากคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นอนาคตของการรับราชการในหน่วยงานความมั่นคง เพราะรายได้และสวัสดิการไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้เพียงพอ ประเทศจะสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ได้อีกนานแค่ไหน
ท้ายที่สุดแล้ว เหตุการณ์ที่ห้วยขวางอาจจบลงตามกระบวนการยุติธรรม แต่คำถามเรื่องคุณภาพชีวิตของกำลังพลชั้นผู้น้อยยังคงอยู่ และอาจเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องตอบให้ชัดเจนกว่านี้
เพราะคนที่ยืนอยู่แนวหน้าของประเทศ ไม่ควรต้องเป็นคนที่มองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง
ขอบคุณข้อมูลและประเด็นจากเพจ ชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย
News1 รายงาน