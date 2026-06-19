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อดีตทหารพรานเดือด! อยากเห็นคนแนะให้หนี เจอเหตุการณ์เดียวกันบ้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อดีตทหารพรานเดือด! อยากเห็นคนแนะให้หนี เจอเหตุการณ์เดียวกันบ้าง

ท่ามกลางกระแสถกเถียงอย่างหนักในโลกออนไลน์ กรณีเหตุปะทะระหว่างตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด. กับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวาง ล่าสุด “บุญชม จันทร์สุข” อดีตทหารพราน ได้โพสต์คลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมวิจารณ์ผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นว่า ตชด.ควรเลือกวิ่งหนีมากกว่าต่อสู้ในสถานการณ์ดังกล่าว

ในคลิป อดีตทหารพรานรายนี้ระบุว่า ตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่มองว่าผู้ถูกทำร้ายควรวิ่งหนีเพียงอย่างเดียว พร้อมยกเหตุการณ์ที่ปรากฏตามข่าวว่าเป็นลักษณะการถูกรุมทำร้ายจากหลายคน ไม่ใช่การต่อสู้แบบตัวต่อตัว

“ตอนที่โดนกระทืบอะ หรือว่าตอนที่วินกระทืบ ตชด. อะ สมควรให้ ตชด. หนีมากกว่า”

พร้อมตั้งคำถามถึงผู้ที่ออกมาแนะนำว่า การวิ่งหนีเป็นทางออกที่ดีที่สุดว่า

“ผมอยากให้ไอ้ทนายคนนั้นน่ะโดนวินพวกนี้กระทืบบ้าง ผมอยากจะรู้ว่าไอ้ทนายคนนั้นน่ะมันจะวิ่งหรือมันจะสู้”

อดีตทหารพรานยังกล่าวว่า หากเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงนั้นเป็นการรุมหลายต่อหนึ่ง

“ถ้ากระทืบคนเดียวน่ะก็เรียกว่าต่อสู้ตัวต่อตัว แต่อันนี้สามสี่รุมหนึ่ง เขาเรียกว่าหมาหมู่ รุมหนึ่ง หรือเขาเรียกว่ารุมสกรัม”

เจ้าตัวยังระบุว่า การถูกรุมทำร้ายในพื้นที่ของคู่กรณีเอง ยิ่งทำให้การหลบหนีไม่ใช่เรื่องง่าย พร้อมตั้งคำถามกลับไปยังผู้ที่มองว่าควรวิ่งหนีว่า

“คุณวิ่ง เพื่อนไล่ตามกระทืบซ้ำ ผมถามหน่อยดิวะ คุณจะมีแรงวิ่งสักเท่าไหร่”

นอกจากนี้ อดีตทหารพรานยังกล่าวถึงประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีของผู้ถูกกระทำ โดยระบุว่า

“ศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ตรงไหน หรือว่าให้เพื่อนไล่ตะกวดตลอดไป แล้วเอาศักดิ์ศรีไปไว้ที่ไหน คนเราทุกคนมีศักดิ์ศรี”

พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า วินจักรยานยนต์รับจ้างเป็นผู้ให้บริการสาธารณะ ไม่ควรใช้กำลังหรือข่มเหงผู้มาใช้บริการเพียงเพราะเกิดความไม่พอใจกันระหว่างการพูดคุย

ช่วงท้ายของคลิป เจ้าตัวยังกล่าวถึง ตชด. คู่กรณีว่าเป็นกำลังพลที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศ และเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อพักผ่อนในวันหยุด แต่กลับต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

“น้องเขาเป็นรั้วของชาติ เขามาเที่ยว กทม. เพื่อหาความสุข พักผ่อน หาความบันเทิง แต่กลับมาเจอเหตุการณ์ร้าย ๆ แบบนี้ ถ้าเป็นคุณ คุณจะทำอย่างไร”

คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมุมมองของอดีตทหารพรานรายนี้ ขณะที่คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรม และต้องรอข้อเท็จจริงรวมถึงคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก “บุญชม จันทร์สุข”

News1 รายงาน