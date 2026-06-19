จากกำไรวันละล้าน สู่สูญ 70 ล้าน! น้ำเพชรเปิดเกมโบรกเกอร์ Forex ส่งหลักฐานถึง DSI
“น้ำเพชร ฎีร์ญาภา” อดีตนางงามชื่อดัง ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ตรงในฐานะผู้เสียหายจากการลงทุน Forex หลังสูญเสียเงินรวมกว่า 70 ล้านบาท พร้อมนำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
น้ำเพชรเปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของการลงทุนมาจากการแนะนำของเพื่อนสนิท ก่อนจะศึกษาการเทรดและเริ่มลงทุนอย่างจริงจัง โดยในช่วงแรกสามารถทำกำไรได้เป็นจำนวนมาก บางวันมีรายได้จากการเทรดหลักล้านบาท จนเชื่อว่าตนเองประสบความสำเร็จจากการลงทุนในตลาด Forex
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปกลับเริ่มพบความผิดปกติหลายอย่างภายในระบบการซื้อขาย โดยเฉพาะช่วงที่มูลค่าเงินลงทุนในพอร์ตเพิ่มสูงขึ้น เจ้าตัวอ้างว่ามักเกิดปัญหาการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ถูกตัดออกโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีซื้อขายของตนเองได้ และไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อขายได้ตามปกติ
น้ำเพชรระบุว่า เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า 20 ครั้ง ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนหลายบัญชีถูกล้างจนมูลค่าเหลือศูนย์ และสร้างความเสียหายสะสมเป็นเงินจำนวนมหาศาล
นอกจากนี้ อดีตนางงามชื่อดังยังตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของโบรกเกอร์บางแห่งที่อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นการขยายค่าสเปรดผิดปกติ การแสดงราคาที่แตกต่างกันในแต่ละบัญชี หรือการเคลื่อนไหวของกราฟที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลตลาด โดยยืนยันว่าเคยทดลองเปิดคำสั่งซื้อขายพร้อมกันหลายบัญชีในช่วงเวลาเดียวกัน แต่กลับได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
เจ้าตัวยอมรับว่า ช่วงแรกเคยรู้สึกเครียดและหมดหวัง เพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้หรือไม่ เนื่องจากการลงทุน Forex ผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศจำนวนมากไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ภายหลัง DSI เปิดรับข้อมูลจากผู้เสียหายและประสานให้เข้ามาให้ปากคำ รวมถึงนำส่งหลักฐานที่มีทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจมากขึ้น และเชื่อว่าผู้เสียหายจะได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมาย
ด้านผู้ประสานงานผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งทยอยนำข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีพฤติกรรมไม่โปร่งใสส่งมอบให้ DSI ตรวจสอบเพิ่มเติม พร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่เคยได้รับความเสียหายจากการลงทุนในลักษณะเดียวกันรวบรวมหลักฐาน ทั้งรายการเดินบัญชี บันทึกการสนทนา เอกสารการลงทุน และข้อมูลการซื้อขาย เพื่อนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเตือนว่า การลงทุนผ่านโบรกเกอร์ Forex ที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับในประเทศไทย มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากผู้เสียหายหลายราย เพื่อขยายผลไปยังบุคคลและเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผ่านการลงทุน Forex และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก DSI และผู้เสียหายที่ให้ข้อมูล
News1 รายงาน