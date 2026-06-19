แม่ทัพภาค 2 ลั่น! รื้อบันไดปราสาทคนาแล้ว จับตารถถังใหม่เขมรทุกฝีก้าว
แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยยืนยันว่าได้ดำเนินการรื้อถอนบันไดทางขึ้นบริเวณปราสาทคนาเรียบร้อยแล้ว หลังจากพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในจุดที่ถูกจับตามองจากปัญหาความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและข้อพิพาทในพื้นที่ชายแดน
แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ
ขณะเดียวกัน กองทัพภาคที่ 2 ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรายงานเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการจัดหายุทโธปกรณ์เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับรถถังล็อตใหม่ของกัมพูชาที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่า หน่วยงานด้านการข่าวและหน่วยทหารในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังทุกความเคลื่อนไหวตลอดแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน รวมถึงติดตามข้อมูลด้านกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และการเคลื่อนกำลังในพื้นที่ใกล้แนวชายแดน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
แม้ขณะนี้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในภาวะปกติ แต่กองทัพยังคงยกระดับความพร้อมของกำลังพลและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออธิปไตยของประเทศ
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าการดำเนินงานทุกด้านยังคงอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักการรักษาความมั่นคงของชาติ พร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นหากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในอนาคต
ขอบคุณข้อมูลจากกองทัพภาคที่ 2 และแหล่งข่าวด้านความมั่นคง
News1 รายงาน