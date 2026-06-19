พลิกล็อก! กกต.ยัน พกโพย สว. ไม่ใช่ฮั้ว สว. เดินเก็บโพยคือการระงับไม่ให้ทำผิดกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและเสียงการปฏิบัติงานในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยยืนยันว่า การนำเอกสารหรือโพยที่มีรายชื่อหรือหมายเลขผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือก ไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย และไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อยืนยันว่ามีการฮั้วเลือก สว. ได้โดยอัตโนมัติ
กกต. อ้างอิงคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มิได้บัญญัติห้ามการนำเอกสารหรือโพยเข้าไปในสถานที่เลือกโดยตรง โดยกฎหมายห้ามเฉพาะอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง หรืออุปกรณ์อื่นตามที่ กกต. กำหนดเท่านั้น ดังนั้น การพกโพยหรือเอกสารเข้าไปในสถานที่เลือกจึงไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย
นอกจากนี้ กกต. ยังชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพของ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ที่เดินเก็บเอกสารหรือโพยจากผู้สมัคร สว. ว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อระงับยับยั้งและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเลือก ไม่ใช่เพราะการพกโพยเป็นความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด
กกต. ระบุว่า แม้การนำโพยเข้าไปในสถานที่เลือกจะไม่เป็นความผิด แต่เมื่อมีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จึงมีหน้าที่ดำเนินการตามมติดังกล่าว และเก็บเอกสารที่ผู้สมัครนำติดตัวเข้าไปในพื้นที่เลือกตั้ง
ขณะเดียวกัน กกต. ยังชี้แจงกรณีข้อกล่าวอ้างเรื่องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำโพยฮั้วในวันเลือก สว. โดยระบุว่า จากการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร บันทึกการปฏิบัติงาน และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ตามข้อกล่าวอ้างบางส่วน และการพิจารณาข้อเท็จจริงจำเป็นต้องยึดข้อมูลและพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ตามกระบวนการกฎหมายเป็นสำคัญ
การชี้แจงครั้งนี้ถือเป็นการตอบข้อสงสัยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม โดย กกต. ยืนยันว่า การมีโพยในวันเลือก สว. ไม่ได้หมายความว่าเป็นการฮั้วเลือกตั้งโดยอัตโนมัติ และการที่กรรมการการเลือกตั้งเดินเก็บโพยในวันดังกล่าว เป็นการปฏิบัติตามมติและอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาความเรียบร้อยของกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
News1 รายงาน