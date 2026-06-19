“แม่แตงโม” ฝากกำลังใจถึง “ทราย สมุทร” เชื่อความจริงจะปรากฏ ขออย่าท้อในการต่อสู้
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 นางสาวเนตรณดา จักษุสุวรรณ ผู้สื่อข่าวภาคสนาม สำนักข่าว News1 เปิดเผยถึงการสนทนาทางโทรศัพท์กับนางภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดาของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ “แตงโม นิดา” โดยระบุว่า นางภนิดาได้ฝากข้อความให้ส่งต่อไปยัง “ทราย สมุทร” นักอนุรักษ์ทางทะเลที่กำลังเผชิญกับปัญหาข้อพิพาทและคดีความในช่วงเวลานี้
นางภนิดา กล่าวว่า ต้องการส่งกำลังใจไปถึงทราย สมุทร พร้อมขอให้อย่าย่อท้อต่ออุปสรรคหรือแรงกดดันที่เกิดขึ้น และไม่ต้องหวั่นไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลรอบข้าง เพราะเชื่อว่าหากยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สุดท้ายแล้วความจริงจะเป็นสิ่งที่ปรากฏออกมา
นอกจากนี้ ยังชื่นชมบทบาทการทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของทราย สมุทร โดยเห็นว่าเป็นภารกิจที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงอยากให้เดินหน้าทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไป
นางภนิดายังกล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัวในการต่อสู้เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ “แตงโม นิดา” ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ต้องเผชิญทั้งแรงกดดัน ความเหนื่อยล้า ความเจ็บปวด และอุปสรรคมากมาย แต่ยังคงยืนหยัดต่อสู้มาได้จนถึงปัจจุบัน
คุณแม่ของแตงโมเชื่อว่า เช่นเดียวกับที่ตนสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ ทราย สมุทร ก็จะสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ได้เช่นกัน หากยังคงมีความเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงบุคคลที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนทราย สมุทร โดยเฉพาะ อาจารย์ปานเทพ ที่ติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อว่าการมีผู้คนอยู่เคียงข้างจะช่วยให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวถือเป็นกำลังใจจากมารดาของผู้ที่เคยต่อสู้เรียกร้องความจริงในคดีที่สังคมให้ความสนใจมายาวนาน ส่งต่อไปยังอีกบุคคลหนึ่งที่กำลังเผชิญการต่อสู้ในเส้นทางของตนเอง ท่ามกลางความหวังว่าความจริงและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในที่สุด
เนตรณดา จักษุสุวรรณ ผู้สื่อข่าวภาคสนาม สำนักข่าว News1 รายงาน