ภาวุธไม่กลัว DSI แจงชัด 28 ล. ทำเทรดทองคำ ไม่เกี่ยวสีเทา
“ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกโรงชี้แจงทันที หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมเปิดข้อมูลเส้นทางการเงินที่พบการโอนเงินเข้าบัญชีของภาวุธรวม 28 ล้านบาท
ภาวุธยืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลต่อการตรวจสอบ พร้อมเปิดเผยว่าธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading เมื่อหลายปีก่อน และไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุน สแกมเมอร์ หรือเครือข่ายพนันออนไลน์แต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้ DSI แถลงผลการตรวจค้นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบการโอนเงินไปยังบัญชีของภาวุธจำนวน 28 ล้านบาท แบ่งเป็นการโอนครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท รวม 14 ครั้ง
หลังการแถลงเพียงไม่กี่ชั่วโมง ภาวุธได้เผยแพร่คำชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง เคยดำเนินธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ระบบชำระเงินออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล และงานที่ปรึกษาให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากตามลักษณะธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าบริษัทที่ถูกกล่าวถึงในการแถลงของ DSI นั้น ปัจจุบันตนได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวอีกต่อไป
สำหรับประเด็นเงิน 28 ล้านบาทที่ถูกตั้งข้อสังเกต ภาวุธระบุว่า เมื่อประมาณ 3 ปีก่อน ได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading โดยดำเนินการผ่านโบรกเกอร์ที่ให้บริการด้านการลงทุนทองคำออนไลน์
เขาอธิบายว่า การลงทุนลักษณะนี้มีการนำเงินเข้าและถอนเงินออกจากระบบเป็นประจำตามจังหวะการซื้อขาย จึงอาจทำให้เกิดรายการเดินบัญชีจำนวนมาก และเชื่อว่าเงินจำนวน 28 ล้านบาทที่ DSI กล่าวถึง น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ภาวุธเปิดเผยเพิ่มเติมว่า การลงทุนครั้งนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จ และสุดท้ายตนเป็นฝ่ายขาดทุนก่อนจะยุติการลงทุนไปนานแล้ว
ภาวุธยังตั้งข้อสังเกตว่า ข้อมูลที่ DSI นำมาแถลงต่อสาธารณะอาจยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมด เนื่องจากยังไม่มีการระบุช่วงเวลาของธุรกรรม หรือเลขบัญชีต้นทางที่ชัดเจน ทำให้ยังไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ครบถ้วน
เขาระบุว่า หาก DSI ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ตนพร้อมนำเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลทางการเงินทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส
พร้อมกันนี้ ภาวุธยืนยันหนักแน่นว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนลงทุน การหลอกลวงประชาชน ขบวนการสแกมเมอร์ การพนันออนไลน์ หรือกิจกรรมผิดกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น
“ผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน และจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ความเป็น ส.ส. เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ” ภาวุธระบุ
กรณีดังกล่าวจึงยังต้องติดตามต่อไปว่า DSI จะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ รวมถึงเส้นทางการเงิน 28 ล้านบาทที่ถูกเปิดเผยนั้น จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงกิจกรรมการลงทุนทองคำตามที่ภาวุธชี้แจง หรือมีข้อเท็จจริงอื่นเพิ่มเติมจากการสอบสวนในอนาคตหรือไม่
News1 รายงาน