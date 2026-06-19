วัชระลั่น! ไม่ยอมยกป่าทับลาน 1.5 แสนไร่ จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบทั้ง ครม.
“วัชระ เพชรทอง” อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เดินหน้ายื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คัดค้านมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ที่เห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานรวม 155,865 ไร่ พร้อมประกาศหากรัฐบาลเดินหน้านำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อาจยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ
นายวัชระระบุว่า มติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผืนป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น–เขาใหญ่
อดีต สส.ประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตว่าการเพิกถอนพื้นที่ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ พื้นที่ทับซ้อนเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 53,416.47 ไร่ พื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี จำนวน 8,328 ไร่ และพื้นที่โครงการเพื่อความมั่นคงตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2535 อีก 87,500 ไร่ รวมทั้งสิ้น 155,865 ไร่
นายวัชระเห็นว่า เหตุผลที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติใช้ประกอบการเพิกถอน โดยอ้างว่ามีประชาชนถือครองหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่อยู่ก่อนแล้วนั้น อาจไม่สอดคล้องกับแนวทางที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 กำหนดไว้
โดยเฉพาะมาตรา 64 ที่เปิดช่องให้มีการสำรวจ จัดระเบียบ และจัดทำโครงการดูแลทรัพยากรร่วมกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ
เขามองว่า การเลือกใช้วิธีเพิกถอนพื้นที่ป่าจำนวนมหาศาลออกจากเขตอุทยาน อาจเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย และอาจนำไปสู่ข้อสงสัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมติดังกล่าว
สำหรับพื้นที่โครงการเพื่อความมั่นคง จำนวน 87,500 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มที่ได้รับการอนุมัติให้เพิกถอนนั้น นายวัชระตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เอกสารมติไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามีผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนดำเนินการใด ๆ ต่อไป
นอกจากนี้ ยังอ้างถึงรัฐธรรมนูญมาตรา 43 และมาตรา 57 ที่กำหนดสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และกำหนดหน้าที่ของรัฐในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเห็นว่าการเพิกถอนพื้นที่ป่าขนาดใหญ่เช่นนี้ อาจขัดต่อหลักการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่รัฐมีหน้าที่ต้องรักษา
นายวัชระยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจระงับยับยั้งการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทบทวนมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอย่างรอบคอบ
พร้อมกันนี้ ยังประกาศว่า หากพบว่าการดำเนินการดังกล่าวมีการละเลยการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตนจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ
ช่วงท้ายของหนังสือ นายวัชระระบุว่า การยื่นคัดค้านครั้งนี้เป็นการดำเนินการ “แทนสัตว์ป่า ต้นไม้ แมลง ผีเสื้อ และทุกสรรพสิ่งในผืนป่า” เพื่อรักษาพื้นที่ป่าทับลานไว้ให้คนรุ่นหลัง พร้อมอ้างถึงประชาชนกว่า 842,570 คน ที่เคยร่วมแสดงจุดยืนคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่ป่าทับลานในอดีต
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ว่าสุดท้ายรัฐบาลจะเดินหน้าตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ หรือจะยอมทบทวนตามข้อเรียกร้องของภาคประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ที่กำลังออกมาคัดค้านอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน