ขิงอ่อนยอมถอย! พับแผนขึ้นค่าไฟบ้านใช้ไฟเยอะ หลังเจอประชาชนต้านหนัก
กระทรวงพลังงานยอมถอยจากแนวคิดปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟจำนวนมาก หลังเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนและหลายภาคส่วนที่กังวลว่าจะเพิ่มภาระค่าครองชีพในช่วงเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า โดยกำหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนในช่วง 200 หน่วยแรก จ่ายค่าไฟในอัตราไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย ขณะที่ผู้ใช้ไฟเกินจากระดับดังกล่าวจะถูกคิดค่าไฟในอัตราที่สูงขึ้นตามปริมาณการใช้
หนึ่งในแนวทางศึกษาที่ถูกเปิดเผยออกมา ระบุว่า บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 400 หน่วยต่อเดือน อาจต้องจ่ายค่าไฟเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 5 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพราะหลายครอบครัวมีสมาชิกจำนวนมาก ต้องเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด รวมถึงบางบ้านมีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดเวลา
กระแสคัดค้านที่เกิดขึ้น ทำให้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตัดสินใจชะลอแผนการปรับขึ้นค่าไฟสำหรับบ้านที่ใช้ไฟจำนวนมากออกไปก่อน โดยยืนยันว่าในบิลค่าไฟรอบเดือนกรกฎาคมนี้ จะยังคงใช้อัตราค่าไฟเฉลี่ยเดิมที่ประมาณ 3.95 บาทต่อหน่วย
ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานยังเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 200 หน่วยต่อเดือน ซึ่งจะได้รับการดูแลให้อัตราค่าไฟอยู่ในระดับไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย
สำหรับแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ชดเชยส่วนต่างดังกล่าว รัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้อนุมัตินำรายได้ส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาใช้เป็นกลไกช่วยเหลือประชาชนก่อน และจะทยอยคืนเงินให้ กฟผ. ในภายหลัง
อีกด้านหนึ่ง กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใหม่ คือ “ดาต้าเซ็นเตอร์” หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้แยกออกจากกลุ่มบ้านอยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
แนวคิดดังกล่าวเกิดจากการประเมินว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ใช้ไฟฟ้าปริมาณมหาศาลตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ระบบไฟฟ้าต้องรองรับความต้องการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนบางช่วงจำเป็นต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าปกติ
ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงมีแนวคิดกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ให้สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป เพื่อลดภาระที่อาจตกไปอยู่กับประชาชนภาคครัวเรือน และนำรายได้ส่วนนี้กลับมาช่วยรักษาเสถียรภาพค่าไฟของประเทศในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องติดตามว่ารัฐบาลจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างการดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยี กับการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
News1 รายงาน