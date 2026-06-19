ซัดกลางสภา! ฝ่ายค้านจี้ ‘วราวุธ’ รับผิดชอบปมซิน เคอ หยวน ไร้เตาปรุงเหล็กแล้วผ่านได้อย่างไร?
ศึกอภิปรายเรื่องบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อฝ่ายค้านเปิดประเด็นกลางสภา ตั้งคำถามตรงถึงนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีที่โรงงานได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินกิจการ ทั้งที่ยังมีข้อสงสัยสำคัญเรื่อง “เตาปรุงน้ำเหล็ก” ซึ่งถูกมองว่าเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมคุณภาพเหล็กเส้นที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่
ต้นตอของข้อสงสัยเกิดจากการเปิดข้อมูลของ ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี และตัวแทนสมาคมผู้ผลิตเหล็ก ซึ่งระบุว่า ซิน เคอ หยวน ใช้ระบบเตาหลอมแบบ IF (Induction Furnace) โดยหากไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กเข้ามาปรับส่วนผสมทางเคมี เหล็กที่ผลิตอาจมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเศษเหล็กที่นำมาหลอมในแต่ละรอบ ทำให้เกิดคำถามว่าโรงงานผ่านมาตรฐานได้อย่างไร หากไม่มีระบบดังกล่าวจริง
ฝ่ายค้านยังตั้งข้อสังเกตว่า ในรายงาน EIA เดิมของโรงงานมีการระบุถึงเตาปรุงน้ำเหล็ก แต่เมื่อมีการตรวจสอบภายหลังกลับพบข้อสงสัยว่าโรงงานไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว จึงต้องการคำตอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่า การอนุญาตให้กลับมาเปิดกิจการอาศัยเกณฑ์ใดในการพิจารณา และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนหรือไม่
อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือ เหล็กกว่า 40,000 เส้นที่เคยถูกอายัดไว้ก่อนหน้านี้ ได้รับการปลดอายัดหลังการสุ่มตรวจในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล โดยฝ่ายที่ตั้งคำถามระบุว่า การตรวจในครั้งนั้นไม่ได้ตรวจครบทุกเตาหลอม ก่อนที่จะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ต้องตรวจทุกเตาหลอม ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการปลดอายัดในช่วงเวลาดังกล่าวมีความรัดกุมเพียงพอหรือไม่
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานรอบล่าสุด เนื่องจากไม่ได้ใช้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเคยมีบทบาทในการตรวจสอบในอดีต แต่กลับใช้หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการแทน จนนำไปสู่ข้อกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือและมาตรฐานของกระบวนการตรวจสอบทั้งหมด
ด้านนายวราวุธ ชี้แจงในสภาว่า การอนุญาตให้โรงงานกลับมาเปิดกิจการเป็นไปตามผลการตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งพบว่าเหล็กที่ตรวจผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานไม่ได้ตรวจสอบแบบลวก ๆ หรือเลือกตรวจเฉพาะบางส่วน และหากภายหลังพบว่าเหล็กไม่ได้มาตรฐาน ก็สามารถสั่งปิดโรงงานได้อีกครั้งทันที
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านยังย้ำว่าคำตอบดังกล่าวยังไม่ตอบคำถามสำคัญที่สุดของสังคม นั่นคือ “หากไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กจริง โรงงานผ่านมาตรฐานได้อย่างไร” เพราะประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเทคนิคในโรงงาน แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบกำกับดูแลอุตสาหกรรมของรัฐ
ขณะนี้ประเด็นดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และมีแนวโน้มจะถูกหยิบยกขึ้นมาติดตามต่อทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป
News1 รายงาน