รีบดูด่วน! DSI เปิดชื่อบริษัทใดบ้างที่โยง FOREX
ความคืบหน้าคดีเครือข่ายลงทุน Forex ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการตรวจค้น 24 จุดในหลายจังหวัด ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน กลุ่มโบรกเกอร์ กลุ่มผู้ชักชวนลงทุน (IB) และกลุ่ม Payment ที่ทำหน้าที่รับ-ส่งต่อเงินภายในเครือข่าย
หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกจับตาคือรายชื่อบริษัทที่ปรากฏอยู่ในผังความเชื่อมโยงที่เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลตรวจสอบ โดย DSI ย้ำว่าการปรากฏชื่อบริษัทในเส้นทางการเงินยังไม่ถือเป็นการชี้ว่ามีความผิด แต่เป็นข้อมูลที่ต้องตรวจสอบต่อไปตามพยานหลักฐาน
บริษัทแรกที่ถูกกล่าวถึงคือ ALP FX ซึ่ง DSI ระบุว่าเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเงินที่กำลังตรวจสอบ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่จดทะเบียนและพบว่าเป็นลักษณะทาวน์เฮาส์ โดยสภาพสถานที่ไม่สอดคล้องกับขนาดธุรกิจที่ปรากฏในข้อมูลการดำเนินงาน จึงกลายเป็นหนึ่งในจุดที่ต้องตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติม
อีกบริษัทที่ถูกระบุชื่อคือ Spark Digital ซึ่ง DSI เปิดเผยว่าเป็นบริษัทที่ปรากฏอยู่ในเส้นทางการเงินต่อเนื่องจาก ALP FX โดยพบการเคลื่อนไหวของเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลและนิติบุคคลหลายราย จนกลายเป็นหนึ่งในแกนหลักของการสืบสวนครั้งนี้
นอกจากนี้ DSI ยังกล่าวถึง Triple S ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับ Spark Digital และถูกเชื่อมโยงกับกลุ่ม Payment หรือกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของธุรกรรมทางการเงินภายในเครือข่าย
ขณะเดียวกัน ตำรวจไซเบอร์เปิดเผยว่าจากข้อมูลการรับแจ้งความของผู้เสียหาย พบชื่อแพลตฟอร์มและบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างในการชักชวนลงทุนหลายแห่ง โดยเฉพาะ QRS Global และ HFM ซึ่งมีผู้เสียหายร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
อีกชื่อหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงบนเวทีแถลงข่าวคือ Etha Wealth ซึ่ง DSI ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในข่ายการตรวจสอบ และเป็นหนึ่งในเส้นทางธุรกิจที่เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลต่อไป
สำหรับประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคม DSI เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบความเชื่อมโยงจาก ALP FX ผ่าน Spark Digital ก่อนมีการโอนเงินต่อไปยังบุคคลหลายราย รวมถึงเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยพบธุรกรรมประมาณ 14 ครั้ง รวมวงเงินราว 28 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม DSI ย้ำอย่างชัดเจนว่า การปรากฏชื่อในเส้นทางการเงินไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำความผิด และยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลหรือบริษัทที่ถูกกล่าวถึง โดยทุกฝ่ายยังมีสิทธิ์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ได้
ปัจจุบัน DSI ได้ดำเนินการอายัดผู้เกี่ยวข้องรวม 77 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 20 ราย และบุคคลธรรมดา 57 ราย พร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งในภาคธุรกิจ วงการบันเทิง และแวดวงการเมือง
คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน