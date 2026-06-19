ด่วน! อิหร่านถอนตัวแล้ว! เจรจาสหรัฐฯ ที่สวิตเซอร์แลนด์ล่ม หลังอิสราเอลยังไม่หยุดถล่มเลบานอน
ความพยายามคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางต้องสะดุดลงอีกครั้ง หลังอิหร่านตัดสินใจถอนตัวจากการเจรจากับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ ส่งผลให้การประชุมที่ทั่วโลกจับตาถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงานการเจรจา ยืนยันว่าการประชุมระหว่างผู้แทนสหรัฐฯ และอิหร่านจะไม่เกิดขึ้นตามกำหนด หลังฝ่ายอิหร่านแจ้งถอนตัว ขณะที่คณะผู้แทนสหรัฐฯ ก็ยกเลิกแผนการเดินทางเช่นกัน
รายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งระบุตรงกันว่า สาเหตุสำคัญมาจากความไม่พอใจของอิหร่านต่อสถานการณ์ในเลบานอน โดยเฉพาะการที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความพยายามผลักดันกระบวนการลดความตึงเครียดในภูมิภาค
แหล่งข่าวทางการทูตระบุว่า อิหร่านมองว่าการเปิดโต๊ะเจรจาในช่วงเวลาที่อิสราเอลยังคงใช้กำลังทางทหาร จะทำให้การเจรจาขาดความน่าเชื่อถือ และไม่สะท้อนบรรยากาศที่เอื้อต่อการหาทางออกทางการเมือง
ก่อนหน้านี้ การประชุมดังกล่าวถูกมองว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและเตหะราน หลังทั้งสองฝ่ายส่งสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการหารือด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตาม การถอนตัวของอิหร่านในนาทีสุดท้าย ทำให้ความหวังในการลดแรงปะทะระหว่างกลุ่มอำนาจในภูมิภาคต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้ง ขณะที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่า หากสถานการณ์ในเลบานอนยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ อิหร่าน และพันธมิตรในตะวันออกกลางในวงกว้าง
นอกจากนี้ ตลาดพลังงานโลกยังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค อาจส่งผลต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกในระยะต่อไป
News1 รายงาน