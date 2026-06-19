ดูกันชัดๆ! DSI แถลงแล้ว “ฟิล์ม รัฐภูมิ” เชื่อมโยงกับ Forex อย่างไร
หนึ่งในชื่อที่ถูกจับตามองจากการแถลงความคืบหน้าคดีเครือข่าย Forex ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คือชื่อของ “ฟิล์ม” รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ อดีตนักร้องและนักแสดงชื่อดัง หลังถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ปรากฏอยู่ในแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ DSI แถลงต่อสาธารณะไม่ได้หมายความว่า ฟิล์มเป็นผู้ต้องหาหรือถูกชี้ว่ากระทำความผิด แต่เป็นการเปิดเผยว่าพบข้อมูลและพยานหลักฐานบางส่วนที่ทำให้ชื่อของฟิล์มปรากฏอยู่ในเครือข่ายบุคคลที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ
จากข้อมูลของชุดสอบสวน คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายลงทุน Forex ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากทั่วประเทศ โดย DSI และตำรวจไซเบอร์ได้ร่วมกันขยายผลเส้นทางการเงิน บุคคล และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนลงทุน การรับเงิน และการกระจายผลตอบแทนผ่านหลายช่องทาง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ในการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลในเครือข่ายกับกลุ่มผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความน่าเชื่อถือ และช่วยขยายฐานผู้ลงทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้มีการตรวจสอบบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายราย
สำหรับกรณีของฟิล์ม DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า บทบาทที่ปรากฏเกี่ยวข้องในลักษณะใด ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำ การประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลในเครือข่าย โดยยังไม่มีการสรุปผลอย่างเป็นทางการว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
ประเด็นสำคัญที่ DSI เน้นย้ำคือ การปรากฏชื่อในแนวทางการสืบสวนไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีความผิด เพราะในคดีอาชญากรรมทางการเงินขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบทุกความเชื่อมโยง ทั้งเส้นทางเงิน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสื่อสาร และบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะพิจารณาว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่
แหล่งข่าวในกระบวนการสอบสวนระบุว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งเอกสารทางการเงิน ข้อมูลดิจิทัล และคำให้การของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแยกให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้เสียหาย ใครเป็นพยาน และใครอาจเข้าข่ายมีส่วนร่วมในขบวนการ
ดังนั้น หากสรุปตามข้อมูลที่ DSI เปิดเผยในเวลานี้ สิ่งที่ยืนยันได้มีเพียงว่า ชื่อของฟิล์ม รัฐภูมิ ปรากฏอยู่ในแนวทางการตรวจสอบของคดี Forex และอยู่ระหว่างการขยายผลของเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา และยังไม่มีข้อสรุปว่ามีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด
คดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน และต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการจาก DSI ต่อไป
News1 รายงาน