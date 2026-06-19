ดูให้ชัด! “ภาวุธ” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Forex
หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจ Forex หลายจังหวัด พร้อมขยายผลเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทและบุคคลจำนวนมาก หนึ่งในชื่อที่ถูกกล่าวถึงคือ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จนกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองทันที
ข้อมูลจากการแถลงของ DSI ระบุว่า การสืบสวนมุ่งเป้าไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex ซึ่งมีชื่อของ ALPFX และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนและเคลื่อนย้ายเงิน รวมถึงบริษัท Spark Digital ปรากฏอยู่ในแนวทางการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่พบธุรกรรมทางการเงินที่มีการโอนผ่านหลายบัญชีและหลายบุคคล ก่อนกระจายไปยังปลายทางต่าง ๆ
ในระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินดังกล่าว DSI ระบุว่าพบธุรกรรมที่เชื่อมโยงมายังนายภาวุธ รวมมูลค่าประมาณ 28 ล้านบาท โดยเป็นการรับโอนหลายครั้ง ไม่ใช่การโอนเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์จากการกระทำผิด หรือเป็นธุรกรรมทางธุรกิจประเภทใด
แหล่งข่าวในชุดสอบสวนระบุว่า ขั้นตอนต่อจากนี้คือการตรวจสอบที่มาของเงินแต่ละรายการ ว่าเกี่ยวข้องกับการลงทุน การซื้อขาย การให้กู้ยืม การชำระหนี้ หรือธุรกรรมทางธุรกิจรูปแบบอื่น เนื่องจากในคดีอาชญากรรมทางการเงิน การพบเส้นทางเงินถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสืบสวน ไม่ใช่ข้อสรุปว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิด
ด้าน DSI ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ณ เวลานี้ นายภาวุธยังไม่ใช่ผู้ต้องหา ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา และยังไม่มีการสรุปว่ามีส่วนร่วมในเครือข่าย Forex โดยหน่วยงานจะเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงที่มาของธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด
ก่อนหน้านี้ นายภาวุธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกกล่าวอ้าง และยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex พร้อมขอรอเอกสารและข้อมูลจากหน่วยงานรัฐก่อนให้คำชี้แจงอย่างเป็นทางการ
ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเวลานี้คือ DSI พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงมาถึงนายภาวุธประมาณ 28 ล้านบาท ในคดีที่กำลังขยายผลจากเครือข่าย Forex แต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา และยังไม่มีข้อสรุปว่านายภาวุธกระทำความผิดแต่อย่างใด
News1 รายงาน